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增闢水源 高市續推動第3座再生水廠挹注工業

中央社 / 高雄25日電

乾旱不雨致供水吃緊，高雄市增闢水源並持續推動再生水計畫，繼鳳山溪再生水廠之後，今年底還會啟用臨海再生水廠，另規劃岡橋及楠梓污水再生水計畫，估未來每天可產出14.5萬噸再生水。

高雄市水情燈號下月會從現行的黃燈轉為橙燈，屆時工業用水將被要求節水7%、非工業用水及游泳池也要節水10%。

因應水情吃緊，高雄市已擬訂旱災應變，包括整備啟用抗旱水井及尋求南化水庫調撥供水等。值得關注的是高雄市早已推動再生水計畫，當時考量氣候變遷，澇、旱頻繁會有水、旱災問題，於是高雄市考量從污水再生取得再生水源可以讓水資源再利用，有助於保障產業用水且能降低枯水期的水源調度壓力。

目前，高雄市營運中的鳳山溪再生水廠，每日可供應4.5萬噸再生水給臨海工業區使用，且今年底臨海再生水廠也將完工，預計每日可再提供3.3萬噸再生水。

另外，水利局轄管的污水處理廠每日可提供約1.7萬噸回收水供民生次級用水；估計未來併同鳳山、臨海、北高雄的岡橋污水廠等3座再生水廠，每日可生產約14.5萬噸再生水為產業投資與民生用水做準備。除了紓解供水調度壓力，2年來再生水出售也為市庫進帳逾新台幣2億元。

用水大戶，中鋼公司今天指出，為避免缺水危機，勵行節水管理及回收水再利用，推動多項工程以降低原水耗用，穩定生產用水。

中鋼公司發布新聞稿指出，重要節水案例包含廠內廣設廠房屋頂雨水收集回收設施、廢水純化場RO濃水回收再利用、轉爐廢熱回收改造減少熱負荷、鼓風機更新為高效率轉子以減少冷卻水耗用等，大幅降低限水對於自來水需求，製程用水回收率達98.4%；廠內循環水系統可逐級使用5至6次。

為確保用水無虞，中鋼努力擺脫單一自來水源並開發新興水源，率先響應成為「鳳山溪污水再生使用示範案」的用戶。2018年8月導入鳳山溪再生水，目前每日用約4.1萬噸再生水，預計於2022年再引進臨海再生水廠每日2萬噸再生水，屆時每日再生水用量6.1萬噸，占中鋼每天補充用水的一半。

中鋼指出，使用再生水較自來水增加約50%費用，考量限水時期穩定用水，以增加台水公司調度支援民生用水的空間，中鋼願使用成本較高的再生水並盡社會責任。

高雄市 限水

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