供5停2將啟動 加裝水塔詢問度暴增
苗栗竹南頭份周邊地區4月6日將啟動「供5停2」限水措施，連續停水2天對餐飲業及人口多的家戶影響較大，水電業者表示，最近加裝水塔的詢問度暴增，儲水容器也熱賣。
苗栗水情燈號4月6日起轉為紅燈，部分地區啟動民生用水「供5停2」，實施範圍除苗栗縣頭份市、竹南鎮、後龍鎮海寶里，還包括新竹市香山區中隘里、新竹縣寶山鄉寶斗村；苗栗縣其他地區則維持採全天減壓供水。
位於竹南鎮的馥藝金鬱金香酒店指出，目前飯店大小儲水槽13個，有將近300噸儲水量，可供應2天8成滿的住房率，飯店內除裝設節水水龍頭，也呼籲房客以淋浴代替泡澡。
一名水電師傅指出，昨天停水消息一出，接到許多竹南、頭份地區民眾打電話詢問加裝水塔事宜，尤以手搖飲料店和餐飲業者居多，因為擴大限水措施會連續停水2天，部分店家擔心原本水塔備水不足，考慮增設。
他說，從事這行30多年來，今年因為缺水關係，加裝水塔的詢問度暴增，若是家中人口較多，為了停水2天，勢必得多做儲水準備。
另一家水電行表示，自去年旱象以來，水塔買氣明顯增加，起初多半是農家為了灌溉需求，購買10噸容量的水塔，曾1天就賣出10個；今天上午單是一般家戶常用的1.5噸、2噸的水塔就已賣出4、5個，會持續進貨。
因應缺水危機，水塔、塑膠水桶等儲水容器熱賣，大魯閣湳雅廣場營銷課主任趙振傑表示，商場內店家有販售小尺寸臉盆等，近期銷售量也比同期高，且因一旁緊鄰另一家賣場，也有顧客拿著剛購入的水桶，走到商場內用餐，不難觀察出民眾開始對缺水的急迫性很有感。
到賣場購買水桶的賴姓女子表示，最近缺水議題環繞生活，她從生活開始節水，並購買水桶，將洗澡用水留下，用來澆花、或沖廁所；若真的開始停水，也有水桶可作為預備。此外，她也買了大容量礦泉水，萬一停水，還有水可用、可喝。
新竹地區健身房也自主限制，一名林姓女會員表示，過去健身房有提供浴池、蒸氣房等，自水情狀況不佳後，曾暫停使用這些設施，而在浴室部分，健身房也有張貼公告，請會員洗澡時，盡量不要淋浴超過3分鐘。
林女說，雖目前無法使用健身房的部分設備，且用水也需被限制時間，但萬一真的缺水，會影響生活，很願意配合省水，共同度過缺水難關。
新竹市政府表示，日前已開緊急應變會議，宣布香山和南寮的公立游泳池暫停開放，至於何時可以恢復使用，仍等缺水危機解除；而市府也啟動各項措施，如北水南送、緊急海淡設施、RO淨水設備循環利用，要用開源節流方式對抗旱情。
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