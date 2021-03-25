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台中「供5停2」水車搶手！洗車業：做5休二當周休2日
台中水情燈號調整為紅燈，4月6日起啟動「供5停2」分區供水，傳出有科技大廠包下百輛水車，水車業者滿單，美髮業、餐廳反映，水車太搶手，太晚叫都叫不到。陳姓洗車業者說，洗車場是用自來水，雖有大型水塔，但客源量太大也撐不久，水車太貴，重點是還「叫不到」。洗車廠有15名員工，停供水的這二天就配合排假「做5休二」當做「周休二日」。
台中在地水車業者說，公司只接長期客戶，不可能為了一場乾旱臨時接新單，目前公司40輛水車接單都滿了，大部份是科技業，也有少量的餐廳；其中科技業會配合廠商需求，有的到工地載水，也有到南投山區或自來水廠，中部科學園區內已有多家廠商已開始載水。
美髮業王姓經理說，公司在台中市有三家分店受到影響，其中一家因與大樓共用水塔，停水日就暫停營業；另二家有獨立水桶，原計畫請水車補水，但他連絡了三家水車公司，有的已滿單無載，也有的認為接管困難作罷，因此，停水的二天可能要視情況暫停營業，或只剪不洗因應。
台中市政府經濟發展局表示，自4月1日起自來水用水每月1000度以上工業用水戶，由節水11%提升至13%，非工業大用水戶、游泳池、洗車、三溫暖及水療等業者減量供水20%。
台水第四區處副處長林義雄說，因應台中市分區供水，將準備338處供水站供民生用水，工業取水則有南投集集及嘉和集水廠，另會啟用抗旱備援深井21口及常態36口井共57口井，預計可增8萬噸供水。
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