整理包／不只苗栗、台中！「供五停二」限水節水影響區域、臨時供水站一次看

台灣去（2020）年創下56年來首度沒有颱風登陸的紀錄，水庫進帳少，面臨缺水危機，即使最近幾日全台有雨，水庫水位仍低無法及時紓解水情。

經濟部長王美花24日宣布台中、苗栗供水區4月6日起轉為水情「紅燈」，將實施分區供水，台中、苗栗、新竹、北彰化等部分地區採分兩區「供五停二」民生限水，一週供水五天停水兩天，影響約106萬戶，這也是台灣近20年來第3次大規模分區供水。

民國91年、104年也曾實施分區供水。圖／取自經濟部水利署網站

民生限水「供五停二」措施：4月6日起供5天停2天，以節水15%為目標。

工業限水措施：4月1日起節水率由11%提升至13%。

非工業及游泳池節水措施：維持節水率20%。

經濟部長王美花表示，分區供水預計可節水15%，至於實施到什麼時候，就要「看老天賞不賞臉」。經濟部預估，台中、苗栗5月底前，若能再累積降雨300毫米，才有機會解除供水紅燈。

水情紅燈地區「供五停二」分為甲、乙兩區限水，影響新竹、苗栗、台中、彰化等部分地區，另外尚有其他減壓供水區。

甲區：週二、三停水，影響約80.4萬戶。

乙區：週四、五停水，影響約26萬戶。

供5停2實施內容。資料來源／經濟部、製表／黃有容

甲區：週二、三停水 新竹 新竹市香山區中隘里、新竹縣寶山鄉寶斗村。 苗栗 ‧頭份市29里-下興、上興、蘆竹、田寮、民生、民權、民族、和平、信義、仁愛、上埔、土牛、山下、文化、斗煥、合興、成功、自強、忠孝、東庄、建國、後庄、流東、珊湖、新華、興隆、頭份、蟠桃、中興。 ‧竹南鎮4里-新南、頂埔、崎頂里(東崎頂、鳳梨坑、山頂、保興街、想思林、崎腳)、公義里(鹿廚坑)。 ‧竹南科學園區、廣源科技園區。 台中 ‧中山高速公路以東-潭子、大雅、北屯、西屯、東區、西區、南區、北區、中區、南屯、大里、太平等12區。 ‧烏日區-國道一號以東、大里溪以北。 彰化 ‧彰化市(除彰化市東郊外)。 ‧和美鎮6里-犁盛、糖友、中圍、新庄、中寮、竹圍。 ‧花壇鄉2村-岩竹、白沙。

乙區：週四、五停水 苗栗 ‧竹南23里-公館、大厝、港墘、海口、中美、中英、中港、中華、開元、正南、竹南、照南、竹興、營盤、山佳、龍山、天文、龍鳳、佳興、聖福、崎頂、大埔、公義，含竹南工業區。 ‧頭份市4里-尖山、尖下、廣興、濫坑，含頭份工業區。 ‧後龍鎮海寶里。 台中 ‧中山高速公路以西-神岡、潭子、大雅、西屯、南屯、烏日、沙鹿、梧棲、龍井、后里、外埔等11區。 大甲區-大安溪以南、海線鐵路以東。 ‧清水區8里-海濱、中社、槺榔、武鹿、秀水、西社、南社、清水。 彰化 ‧彰化市13里-福田、石牌、竹巷、快官、田中、牛埔、台鳳、三村、竹中、大竹、香山、安溪、福山。 ‧國聖里(中山路三段以東)。 ‧中庄里(彰南路一段)。

其他減壓供水地區 水情橙燈地區：新竹 ‧民生節水措施-全日減壓供水 ‧工業節水措施-維持節水率11% ‧非工業及游泳池節水措施-維持節水率20% 水情橙燈地區-嘉義、台南及高雄 ‧民生節水措施-台南、高雄全日減壓供水／嘉義夜間10點至隔日6點減壓供水 ‧工業節水措施-節水率7% ‧非工業及游泳池節水措施-節水率10% 水情黃燈地區：桃園、彰化、雲林、南投、連江 ‧民生節水措施-夜間10點至隔日6點減壓供水 ‧工業節水措施-節水率7% 圖／取自經濟部水利署網站

經濟部表示，苗栗市、後龍、通宵以及台中大甲、大安、新社、東勢、彰化伸港鄉、線西鄉等地區，因為有獨立供水系統或有其他系統支援，可不實施分區供水，但應總量管制節水15%。

而台中為何停水集中在市區，東勢、石岡等6區卻僅減壓供水？水公司解釋因市區僅賴水庫水源，不似豐原、東勢、石岡、新社、和平、霧峰等郊區有開發地下水源，用水更為吃緊，所以必須採取停水而非減壓措施。

因新竹市香山區中隘里、新竹縣寶山鄉寶斗村屬苗栗供水區，因此將同步實施限水；北彰化地區雖有地下水源，但量仍不足，仍賴台中市的水庫水支援，所以部分需停水、部分減壓。

至於設有專管的科學園區、工業區這波可以不進入分區限水，經濟部長王美花表示，科學園區、工業區先前節水目標訂為11%，他們已做到節水13%，4月6日會調整為15%。

圖／取自經濟部水利署網站

對於民眾反映一次停兩天水，生活用水將缺水嚴重，王美花則回應，若每次停一天、一周停兩次，在技術上更困難；每次停水都需要很多前置作業，例如出水、把空氣放掉等，操作上有難度，因此決定「將兩天連在一起停水」。

她認為，現在很多家戶都有儲水設備，在停供的那兩天，只要民眾更節約用水，透過家戶的屋頂水塔，應該不至於會無水可用。

台中公立游泳池與運動中心游泳池暫停營業，泳池轉作儲水池儲備緊急水源；苗栗縣竹南鎮公所立即宣布鎮立游泳館將從四月一日起暫停開放一個月，共度乾旱難關。中市私立泳池每周自主暫停營業兩天節水，並停止提供盥洗服務；中市游泳池同業協會理事長范清樂說：「可以減壓供水，但希望不要完全停水，影響業者生計。」

台灣中油公司發言人張瑞宗表示，水情「橙燈」區域的加油站，每日洗車作業提早二小時結束，「紅燈」的台中與苗栗則停止洗車作業。

郭姓洗車業者說，一般洗車店多採自來水，即使備有大型水塔，也僅夠一天使用，如今供五停二，沒水時只能被迫停業。

美髮業者也如臨大敵，有業者表示要趕快增設水塔儲水，以免無法提供洗頭服務，也有知名連鎖業者表示，不敢再接大量用水的洗頭服務。

如何儲水：

民眾可使用大容器儲兩天的用水量，並應提早於停水前4~6小時完成儲水，停水期間要關閉抽水馬達，以免空轉過久受損壞，甚至引發水災，另復水後要打開水龍頭排水1~2分鐘再使用。

省水妙招：

圖／取自節約用水資訊網

台水公司發布臨時供水站地圖：

圖／取自經濟部水利署網站

圖／取自經濟部水利署網站

新竹與苗栗、台中同為橙燈地區，其中苗栗、台中地區將在4月6日起，轉為紅燈。此外，南部地區嘉義、台南、高雄也高危。

「供五停二」是否下一個換新竹？水利署表示，外界關心水情燈號，若有新的決策，一定會在抗旱指揮中心清楚向社會說明。

認識水情燈號：

‧藍燈：水情正常，供需穩定。 ‧綠燈：水情稍緊，加強水源調度。 ‧黃燈：一階限水，夜間減壓供水。 ‧橙燈：二階限水，停供噴水池等非必要用水，減供用水大戶及其他非急需用水。 ‧紅燈：三階限水，分區輪流或全區定時供水，水情惡化則依優先順序定量定時供水。

水庫即時水情：