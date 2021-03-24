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民生用水供5停2 苗栗縣65處供水站應急

中央社 / 24日綜合報導

苗栗縣竹南頭份地區4月6日起分甲乙2區實施「分區供水措施（供5停2）」，自來水公司已規劃設置65處臨時供水站，縣府也盤點可用水源應變。

旱災中央災害應變中心今天決議，苗栗水情燈號4月6日起轉為紅燈，啟動「供5停2」分區供水，縣府水利處晚間表示，分區停供實施範圍在竹南頭份地區周邊，分甲、乙2區，甲區停供期間為週二凌晨0時至週三夜間12時，乙區停供期間為週四凌晨0時至週五夜間12時，分區用戶已由自來水公司依供水管路進行區劃，縣內其他自來水供水區域則採全日減壓供水並總量管制節水15%方式執行。

因應分區供水期間，民生、醫療及消防緊急用水，自來水公司第三區管理處已規劃甲、乙2區分別設置25、26處臨時供水站，消防及醫療臨時供水載水點14處。

縣府指出，4月1日起工業用水戶節水率提升至13%，非工業大用水戶、游泳池、洗車、三溫暖節水率維持20%，因水情持續吃緊，盼工業用戶多利用縣內盤點出水源以減少自來水使用量。

目前縣府設置水源包括後龍鎮大山里砂濾級淨水設備，每日可供民生用水1500噸；竹南頭份水資源回收中心RO級淨水設備，每日產水1500噸，可供工業冷卻水及生活次級用水使用；苗栗田寮圳水質淨化中心及竹南頭份水資源回收中心，每日分別可提供1500噸、2800噸的次級用水。

這波鋒面對苗栗縣3座主要水庫挹注有限，「供5停2」消息傳開，部分民眾在臉書地方社團留言，認為連續停48小時對於人口較多的家庭很困擾，希望供3停1，將停供2天分散比較方便。

竹南鎮公所下午則緊急與鎮立游泳池委外業者協商，決定竹南鎮立游泳池自4月1日起先暫停開放1個月，後續再視水情狀況檢討；至於頭份市立游泳池，因市公所規劃進行大型整修，游泳池自109年9月起即休館未對外營業，停水並無影響。

新竹市香山區中隘里、寶山鄉寶斗村也被列入苗栗甲區「供5停2」範圍，當地陳姓汽車美容業者表示，汽車美容工作的用水量其實不大，店內水塔可供營業2天；另一名許姓自助洗車業者也說，洗車業使用高壓水槍，每次投幣約噴20公升水，場內儲水設備約可供應1至2天，認為分區供水措施暫時不會有太大影響。

苗栗縣 資源回收 水資源

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