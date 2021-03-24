台中水情轉紅燈 中科：科技大廠抗旱朝節水率15%努力

經濟部長王美花今天宣布，苗栗、台中水情轉為紅燈，4月6日起，啟動「供5停2」分區供水；科學園區「減供不停供」，提升節水率至15%。對此，中部科學園區管理局副局長施文芳說，中科台中、后里園區有專管供水，園區用水、廠商營運均不受影響，目前台中園區、后里園區節水比例達12.8%，將持續要求廠商加強循環用水，朝節水率15%目標努力，有需求的廠商也有啟動抗旱機制，包括以水車少量供水。

施文芳說明，水利署已調度台中71口農田停灌期水井做為民生或工業抗旱使用，其中有12口井較靠近中科園區，經派員評估後，已提供園區廠商做為取水來源，由廠商評估後雇水車取水。

被稱「護國神山」的台積電近日前往台中多處工地評估並派水車壓力測試，據悉已完成勤美集團勤美集團旗下璞真建設建案「勤美之森」工地水質、水量、交通動線評估，先取建築工地開挖地下室的回收水作為工業用水，台中市政府也證實台積電已申請臨時路權載水。

中部營造廠商成中恆營造有十處營建工程在抽地下水，每日水量抽出可超過十萬噸。成中恆營造特助楊士賢說，近日與中科多家科技大廠聯繫，包括台積電、大立光都表達取水意願，台積電速度最快，廠務團隊昨至四個工地勘察，採樣了解水質、評估水量與交通動線規畫等，並計畫派出水車壓力測試。