台灣限水「供5停2」非首次 這些年我們也曾經歷過
限水夢魘又來了？全台水情日益嚴峻，現階段已進入用水是否將「供5停2」的關鍵時刻。包括新竹、苗栗及台中地區首當其衝，缺水情況最嚴重；我國過去曾歷經兩大階段時期的限水，包括2002至2003年台北限水54天，及2015年包括桃園、新北、新竹等區分階段限水措施，都曾讓台灣民眾經歷過限水的苦日子。
2002至2003年「供5停1」 台北市限水長達54天
2002年，北台灣曾經經歷長達半年之久的旱災，讓台灣北部陷入一片恐慌。該年1月至7月間，包括仰賴水資源供需的翡翠水庫、石門水庫，水位都降到歷史新低，還引來各媒體搶拍難得一見的水庫奇景。
2002年5月13日，台北市開始實施22年來首次大規模限水，當時則是供5停1。因為分區停水，許多台北市市民紛紛移居，或到沒停水的朋友家中借住。超市也出現大量搶購瓶裝水的現象。
2002年5月21日，華航宣布飛機由水洗改為乾洗，華航每架飛機平均一個月洗一次，每次耗水約8到10噸。為了節水，華航改採清潔溶劑清洗飛機。
該危機使大台北地區採取嚴格分區輪流停水措施，在當時除造成民眾生活不便外，也引發因水質不佳而產生的疾病。危機發生後，台北市面對建水庫儲水也無法解決水愈來愈少的事實，相關官方單位開始重視節水，並認為該節水才是面臨缺水旱災的正確作法。
2015年多區「供5停2」 階段性達61天
至於2015年與今年雷同，同樣面臨大旱。包括石門及曾文水庫低於下限，經濟部自2015年4月8日起，新北市（板新、林口）、桃園、新竹、苗栗、臺中、彰化北部、臺南及高雄地區由第一階段限水轉為第二階段限水，彰化南部、雲林及嘉義地區則開始第一階段限水，該限水措施直至6月8日全面解除，部份地區民眾總共經歷了長達61天的限水日子。
根據水利署資料顯示，當年4月8日起，包括桃園、新北及新竹實施為期約1個月的分區限水，每週供水5天停水2天。其中桃園市全區、新北泰山、林口及五股和新竹，每週三、四停水；新北樹林、泰山、新莊部分地區則是每週五、六停水；新北三峽、鶯歌、土城及桃園八德部分地區，為每週一、二停水。停水的2天內在停水區域提供臨時取水站，以供民眾取用。
因鋒面降雨，2015年5月5日經濟部水利署決定桃園市、新北市（板新、林口地區）暫停實施停水至5月16日。2015年5月8日經濟部決定高雄地區下週5月12日、5月13日不停水。2015年5月12日經濟部宣布桃園市、新北市（板新、林口地區）解除第三階段限水措施。因5月的梅雨使水庫蓄水率上升，2015年6月8日經濟部決定解除各地區限水措施。
除了各地供5停2的兩階段時期，台灣在1993年也曾經發生嚴重水荒，缺水持續到隔年，即便是雨都基隆也面臨連3個月乾旱的命運，高雄地區則不僅缺水，連飲用水都得用買的，讓沿街賣水、賣水成為另一種缺水奇景。
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