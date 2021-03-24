台灣限水「供5停2」非首次 這些年我們也曾經歷過

限水夢魘又來了？全台水情日益嚴峻，現階段已進入用水是否將「供5停2」的關鍵時刻。包括新竹、苗栗及台中地區首當其衝，缺水情況最嚴重；我國過去曾歷經兩大階段時期的限水，包括2002至2003年台北限水54天，及2015年包括桃園、新北、新竹等區分階段限水措施，都曾讓台灣民眾經歷過限水的苦日子。

2002至2003年「供5停1」 台北市限水長達54天

圖為2002年石門水庫缺水，後池乾涸，沿護堤橋旁，堆滿淤泥，也顯示淤積嚴重情景。 報系資料照／記者余學俊攝影

2002年，北台灣曾經經歷長達半年之久的旱災，讓台灣北部陷入一片恐慌。該年1月至7月間，包括仰賴水資源供需的翡翠水庫、石門水庫，水位都降到歷史新低，還引來各媒體搶拍難得一見的水庫奇景。

2002年5月13日，台北市開始實施22年來首次大規模限水，當時則是供5停1。因為分區停水，許多台北市市民紛紛移居，或到沒停水的朋友家中借住。超市也出現大量搶購瓶裝水的現象。

2002年5月21日，華航宣布飛機由水洗改為乾洗，華航每架飛機平均一個月洗一次，每次耗水約8到10噸。為了節水，華航改採清潔溶劑清洗飛機。

該危機使大台北地區採取嚴格分區輪流停水措施，在當時除造成民眾生活不便外，也引發因水質不佳而產生的疾病。危機發生後，台北市面對建水庫儲水也無法解決水愈來愈少的事實，相關官方單位開始重視節水，並認為該節水才是面臨缺水旱災的正確作法。

2015年多區「供5停2」 階段性達61天

2015年水情吃緊，經濟部宣布13日起新北板新與林口、桃園、苗栗地區工業大戶節水目標由5%上升至7.5%。圖為主要供應這些地區的石門水庫阿姆坪附近。原本是淹沒區，因缺水竟露出乾涸的庫底。報系資料庫

至於2015年與今年雷同，同樣面臨大旱。包括石門及曾文水庫低於下限，經濟部自2015年4月8日起，新北市（板新、林口）、桃園、新竹、苗栗、臺中、彰化北部、臺南及高雄地區由第一階段限水轉為第二階段限水，彰化南部、雲林及嘉義地區則開始第一階段限水，該限水措施直至6月8日全面解除，部份地區民眾總共經歷了長達61天的限水日子。

根據水利署資料顯示，當年4月8日起，包括桃園、新北及新竹實施為期約1個月的分區限水，每週供水5天停水2天。其中桃園市全區、新北泰山、林口及五股和新竹，每週三、四停水；新北樹林、泰山、新莊部分地區則是每週五、六停水；新北三峽、鶯歌、土城及桃園八德部分地區，為每週一、二停水。停水的2天內在停水區域提供臨時取水站，以供民眾取用。

因鋒面降雨，2015年5月5日經濟部水利署決定桃園市、新北市（板新、林口地區）暫停實施停水至5月16日。2015年5月8日經濟部決定高雄地區下週5月12日、5月13日不停水。2015年5月12日經濟部宣布桃園市、新北市（板新、林口地區）解除第三階段限水措施。因5月的梅雨使水庫蓄水率上升，2015年6月8日經濟部決定解除各地區限水措施。

除了各地供5停2的兩階段時期，台灣在1993年也曾經發生嚴重水荒，缺水持續到隔年，即便是雨都基隆也面臨連3個月乾旱的命運，高雄地區則不僅缺水，連飲用水都得用買的，讓沿街賣水、賣水成為另一種缺水奇景。