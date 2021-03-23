台南各水庫集水區幾乎未降雨 仍待甘霖挹注
近日北部地區有明顯降雨，南部地區民眾也期望降下甘霖，但至今晚8時為止，台南各水庫集水區幾乎沒有下雨，蓄水量仍偏低。
據經濟部水利署南區水資源局的觀測資料，至晚間8時為止，今天台南各主要水庫集水區中，僅曾文水庫集水區降雨0.5毫米、南化水庫集水區降雨0.3毫米，水庫蓄水量沒有增加。
台南市長黃偉哲表示，今年第一期稻作已經停灌，以目前各主要水庫的蓄水，應該撐到6月底沒有問題，但仍希望民眾節約用水，希望至少能撐到8月，屆時由颱風補充蓄水量的機會就更大。
南區水資源局統計，至今晚8時為止，曾文水庫蓄水量為7847萬立方公尺，蓄水率15.4%，烏山頭水庫蓄水量2689萬立方公尺，蓄水率34.22%，南化水庫蓄水量3639萬立方公尺，蓄水率40%。
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