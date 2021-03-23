護藻礁怎麼吹成「核四重啟」？幾張圖看懂藍綠「網路攻防戰」

image source:翻攝自臉書

文／葛緯詩

環保團體為搶救大潭藻礁的「珍愛藻礁」連署公投，第二階段連署封關前逆轉低迷情勢，最終送出逾70萬份連署書，不只成為網友熱議的重要社會議題，也是近期藍綠攻防的焦點。除了政治色彩越來越濃厚，戰線也從原先的保護藻礁擴大到能源轉型甚至是重啟核四等等。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，朝野雙方動作頻頻之下，又各自在哪項議題中獲得網友的肯定與支持。

藻礁人氣竄升措手不及 民進黨另闢核四戰場

分析2020年2月14日至2021年3月22日區間，「珍愛藻礁」公投最初氣勢低迷，網路上只有少數人關注，但在228連假前不僅聲量暴衝，之後連署書也快速成長，背後不僅有公民團體持續發聲，許多國民黨要角也發揮自己的影響力吸引更多人關注。經濟部臉書製作一系列梗圖打擊藻礁議題，因為後來被踢爆資訊有誤，也意外成為推波助瀾的「豬隊友」。

不過「藻礁」網路聲量在2月26日達到26,034筆最高峰後，雖然短暫維持在每日破萬筆的討論能量，3月10日總統蔡英文在民進黨中常會上突然重申非核家園立場，並同時在臉書表明「重啟核四並不可行」的立場，以及前桃園市議員王浩宇貼文影射潘忠政與台電有牽連，一度讓核四議題快速被炒熱。但在藻礁連署公投確定成立，原先預定農委會主委陳吉仲與潘忠政的面談也破局，民進黨只能另闢戰場。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎/聲量趨勢(分析區間:2020/02/14~2021/03/22)

3月17日蔡英文再發文稱核能發電量僅11%佔比不大，應用燃氣取代燃煤發電，雖然文中隻字未提遲遲未解的藻礁爭議，但強調燃煤實現非核家園的關鍵角色，貼文一出核四聲量14,676筆，正式超越藻礁後並呈現一路領先；3月18日更在臉書連續發文強調「重啟核四不是選項」與抨擊「核四是危險拼裝車」。儘管許多支持藻礁連署公投的民眾，並未表示自己因此支持核四重啟，但在民進黨連續針對核四發文的操作，同時冷處理藻礁議題之下，仍成功將網友對藻礁的關注，轉移到對自己有利的核四重啟爭議，聲量成功超車。





藻礁連署公投 核四討論佔比增加

觀察近期的網路熱門關鍵字，同樣可以發現目前討論藻礁的相關話題中，其他重大議題就屬「核四」，藻礁的攻防隨著國民兩黨以及擁核陣營等團體的加入，儼然已經與核四重啟的爭議緊扣在一起，不僅是擁核、反核團體的交鋒，也是藍綠對抗逐漸升溫的重要議題。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎/熱門關鍵字(分析區間:2020/02/14~2021/03/22)





藍拿藻礁進攻 綠扣核四防守

從各自關鍵領袖來看，藻礁議題國民黨議員羅智強、黨主席江啟臣都有相當影響力，中天新聞則是主要追蹤藻礁議題的媒體頻道，國民黨在藻礁連署公投議題獲得較多支持聲音，因此選擇在此議題上持續尋求網友的關注。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎/關鍵領袖(分析區間:2020/02/14~2021/03/22)

反觀主要由民進黨炒熱的核四議題中，總統蔡英文是最大關鍵領袖之外，桃園市長鄭文燦、立委王定宇、賴品妤也多次發文表示對重啟核四不可行的堅定立場。藻礁爭議遲遲找不到一個說服民眾的說法，國民黨目前又掌握話語權的情況下，民進黨選擇在核四議題上發揮。目前看似核四聲量在最後扳回一城，但距離公投投票還有一段時間，熱度能不能夠維持，以及藻礁公投在最後投票之際是否又會快速竄起，都值得持續觀察。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎/關鍵領袖(分析區間:2020/02/14~2021/03/22)





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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2020年2月14日至2021年3月22日。