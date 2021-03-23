聽新聞
test
0:00 / 0:00

經長：「海淡廠」專供產業用

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北報導

「海淡廠」也是經濟部規劃推動緊急抗旱水源應變計畫2.0當中的一環，昨（22）日立法院經濟委員會有立委關心海淡廠只給工業專用，還是兼顧民生用水？對此，經濟部長王美花答詢表示，海淡廠專供產業使用。

立委邱議瑩昨日針對海淡廠議題進行質詢，邱議瑩指出，海淡廠產出成本每公噸約20~30元，和自來水每公噸10元，相差二到三倍，若海淡廠兼顧民生用水，會不會跟著調漲民生水費？

對此，王美花答詢表示，海淡廠規劃將專供產業使用，海水淡化廠產出的水，成本較高，也規劃由產業來吸收；對產業而言，儘管海淡水成本較高，但優勢是讓廠商在枯水期的時候也能穩定供水。

立委賴瑞隆也指出，根據經濟部規劃2025年前將新增六座海淡廠，但為因應台商回流，經濟部應更積極建設海淡廠，對回流廠商提供強大誘因。

海淡廠被列為科技造水一環，經濟部水利署規劃包含2月剛啟用的新竹海淡廠在內，加上陸續建造的桃園、麥寮、嘉義、台南與高雄等六座海淡廠，總供水量可達每日70萬噸。其中除台南海淡廠為日產20萬噸用水外，其餘均為10萬噸規模。

王美花指出，現有的海淡廠都是規模比較小的，10萬噸、20萬噸是比較大的，但海淡廠的設置，也必須先確保用戶是誰。

經濟部 王美花 邱議瑩

延伸閱讀

水情吃緊周三討論「亮紅燈」？王美花：尚未決定

立委戰台北！天龍國水更便宜 經部兩周評估合理水費

水情緊急！傳台積電包100多輛水車 王美花回應了

王美花稱三接議題有3考卷 樂意與環團溝通

相關新聞

北市水價更廉？ 立委促拉齊費率

台灣西部旱象難解，除了是否對用水大戶徵收耗水費外，立委發現，以一般家庭用水度數來說，台北市水費比其他縣市更便宜，要求經濟...

水情緊 台南爭設6貨櫃型RO淨水器

昨天是世界水資源日，但南台水情緊繃，台南市長黃偉哲昨表示，台南水庫雖能撐到6月底，仍期待颱風能補充水庫，並盤點再生水用量...

水情嚴峻 大戶節水+買水應急

水情告急，用水大戶中鋼已停用非生產用水、廠區綠化澆灌改用回收水。台塑拉高冷卻水濃縮倍數，減少蓄水塔用量，一旦水情更嚴峻，...

每秒5立方公尺 高屏溪川流量 22年新低

高屏溪川流量只剩原來4成，創22年新低。台水七管處指高屏堰取水量下降，澄清湖水庫蓄容量剩55％，籲節約用水。市長陳其邁主...

經長：「海淡廠」專供產業用

「海淡廠」也是經濟部規劃推動緊急抗旱水源應變計畫2.0當中的一環，昨（22）日立法院經濟委員會有立委關心海淡廠只給工業專...

水荒難解 供五停二掀話題

全台水情拉警報，旱災中央災害應變中心將於本周召開最新水情會議，是否會進一步宣布兩大節水措施備受關注，包括預估工業用水節水...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。