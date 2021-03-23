經長：「海淡廠」專供產業用

「海淡廠」也是經濟部規劃推動緊急抗旱水源應變計畫2.0當中的一環，昨（22）日立法院經濟委員會有立委關心海淡廠只給工業專用，還是兼顧民生用水？對此，經濟部長王美花答詢表示，海淡廠專供產業使用。

立委邱議瑩昨日針對海淡廠議題進行質詢，邱議瑩指出，海淡廠產出成本每公噸約20~30元，和自來水每公噸10元，相差二到三倍，若海淡廠兼顧民生用水，會不會跟著調漲民生水費？

對此，王美花答詢表示，海淡廠規劃將專供產業使用，海水淡化廠產出的水，成本較高，也規劃由產業來吸收；對產業而言，儘管海淡水成本較高，但優勢是讓廠商在枯水期的時候也能穩定供水。

立委賴瑞隆也指出，根據經濟部規劃2025年前將新增六座海淡廠，但為因應台商回流，經濟部應更積極建設海淡廠，對回流廠商提供強大誘因。

海淡廠被列為科技造水一環，經濟部水利署規劃包含2月剛啟用的新竹海淡廠在內，加上陸續建造的桃園、麥寮、嘉義、台南與高雄等六座海淡廠，總供水量可達每日70萬噸。其中除台南海淡廠為日產20萬噸用水外，其餘均為10萬噸規模。

王美花指出，現有的海淡廠都是規模比較小的，10萬噸、20萬噸是比較大的，但海淡廠的設置，也必須先確保用戶是誰。