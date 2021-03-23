水荒難解 供五停二掀話題

全台水情拉警報，旱災中央災害應變中心將於本周召開最新水情會議，是否會進一步宣布兩大節水措施備受關注，包括預估工業用水節水率恐再上調到15%，以及討論中部用水是否進入「供五停二」。

經濟部長王美花昨（22）日表示，「供五停二」將以分區域執行，不會用產業別來劃分，目前又以新竹、苗栗、台中最為嚴峻，而且此次中部缺水情況又比2015年桃園實施「供五停二」（供水五天、停水二天）時還吃緊。

據了解，本周水情會議後的記者會將由指揮官王美花親自主持，預估因應水情變化的最新措施，將有重要宣布。

王美花昨日赴立法院經濟委員會針對「中南部水庫乾涸以及水源調度問題、耗水費分產業別開徵、再生水廠供水量檢討」進行專案報告並備詢。

民進黨籍立委林岱樺、陳亭妃昨日質詢時表示，目前新竹、苗栗與台中等水情燈號是亮出減量供水的橙燈，如果轉紅燈，屆時「供五停二」，經濟部要公布「停二」怎麼做。

王美花答詢表示，如果會進到「供五停二」，會以分區域方式進行，而不是以產業別。她也透露，同樣都是亮橙燈，但新竹、苗栗、台中，又比嘉義、台南更嚴峻。至於「供五停二」的相關細節，將在本周召開的旱災中央災害應變中心會議研議。

至於何時開始實施「供五停二」？民生、工業用水都會一起實施嗎？王美花指出，由於涉及很多單位，旱災中央災害應變中心會提早宣布，相關細節將在本周旱災中央災害應變中心會召開最新的水情會議，屆時經濟部會和氣象專家討論後，再做完整說明。

不過，王美花也說，供水管線是一樣的，所以若實施分區供水，無法分民生或工業，也不可能分A產業水少或B產業水多，也沒有辦法照產業別來分，因此將以區域來分。

至於為什麼是「供五停二」？經濟部官員說明，「停一」的節水效果有限，也有操作上的問題，像是自來水廠的水龍頭打開了，有的區域可能一天水都還送不到，此外也會牽涉到人力調派的問題。