56年大旱！三大科學園區能靠「徵耗水費」度難關？

還記得嗎？去年暑假有幾個颱風經過台灣？0個。竹苗中嘉南5區已展開工業大戶限水，三大科學園區的缺水挑戰也迫在眉睫，開徵「耗水費」會是解方？

2020年豐水期，台灣創下自1964年以來，首次無颱風紀錄，隨之而來，就是面臨56年大旱。前年6月至今年2月主要水庫集水區的降雨量，僅僅752毫米，相較於歷年平均降雨量1778毫米，只有四成，短少超過1000毫米。尤其旱情嚴峻的中台灣地區，新竹至嘉義地區降雨量，甚至達到有紀錄以來的最低水量。

目前氣象預報來看，預計要到5月下旬才有機會改善。意味著，強烈大旱可能再持續兩個月，維繫台灣經濟命脈的科技產業，如同沙漠裡的駱駝商隊，雖然背上還扛著幾袋水，不致於現在渴死，但仍然心繫水源。

「台灣長期以來都存在著缺水的問題，這一直都沒有改變；水資源議題是長期工程，攸關台灣未來50年的經濟和產業發展，需要長期的國土規劃政策，」鴻海創辦人郭台銘對科技業深受困擾的缺水議題，表達看法。

「新竹地區每年都會缺水，但今年缺水嚴重，以前不曾遇過，」聯電榮譽副董事長宣明智表示，除了祈雨之外，也要努力節水，透過鑿井等方法，有效率用水。

經濟大山、也是用水大戶的台積電，董事長劉德音則說，「節水一直都有在做，相信今年的困難一定可以克服，就像過去幾年一樣，有賴各廠區節制，並與供應商合作努力，一起度過難關。」

關於工業用水，其佔台灣自來水供應量的25%，諸多大廠也都有投資自有的水循環系統，提升天然水的使用率。也因為，工業用水是製程重要一環，擔任冷卻、清洗等重要任務，一旦缺水迫使產線暫停，將致使廠方承受巨大損失，因此缺水議題不只是民生問題，也是經濟問題。

三大科學園區備水可挺過大旱？

從三大科學園區來看，各廠家基本備有3天的用水存量，長期來說，還是得看天吃飯。

觀察10年用水量，今年2月份竹科用水每日17.7萬公噸，約當過去三年之中2月份的用量；南科每日17.3萬公噸，因其發展快速，用水量高於過去；需要關注的是中科，今年2月份每日用水13.2萬公噸，低於去年用量，與中台灣缺水嚴重有關。

面對大旱，經濟部水利署目前採用三大積極措施：

一、區域調度，板新地區北水處支援每日81萬公噸、高雄地區支援20萬公噸

二、節水，中台灣新竹、苗栗及台中，工業用水減壓11%，嘉義及台南減壓7%。

三、開源，啟用水井160口、埤塘64口、放流水65座，也在新竹啟用緊急海淡水，以及人工增雨。

比較特別的是，水利署啟用的移動式淨水系統，它像是居家使用的逆滲透淨水器的放大版，在回收水中心加速淨化水源，每日可有500公噸出水，對於降雨量不均的台灣來說，算是機動性十足的水資源設備。

現階段各府官員態度都算謹慎樂觀，基本保持足夠供水，期望可挺過接下來兩個月的大旱。

可能開徵「耗水費」？

長期來看，這次大旱讓水利署將「用度分級」與「耗水費」兩項工業用水計費方式，提上檯面。

水利署署長賴建信分析，每月用水量超過9萬度的「用水大戶」，約佔自來水供應的29%（資料統計共256戶），署內有進行諸多討論，包括區分級距收費的可能，也可能在豐水期與枯水期進行不同的水費徵收，或是啟用耗水費的徵收。

關於耗水費，2016年水利法修法時，就已經入法（水利法第84條之1），希望透過機制設計，讓用水大戶多負擔一些費用，來增加水資源再利用及更省水的誘因，讓珍貴的水資源更被重視與節省。

賴建信在本週記者會上，同步提及，水費規劃會考量產業特性，也可能對新興產業、台商回流等類型，給予緩衝期，「也會有減徵的辦法，例如廠房使用自行濾化的再生水，是不會算到耗水費之中。」

整體來說，諸如台積電、聯電、群創等科技大廠，都有投入再生水應用，即使耗水費開徵，也有足夠資源因應，影響最大的，恐怕是不大不小的用水大戶。

水資源是影響深遠的國家議題，一位氣候專家表示，旱災時人們愛談長遠策略，風調雨順時，卻又常常認為資源應該投放在更重要的事務上，又或者下幾場雨，就把危機忘了。

面對56年大旱，希望這次不只是過去水資源建設的大體檢，也是人們對公帑預算的重新理解。

（作者／羅之盈 本文出自2021.3.19《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）