快訊

全台第一針！蘇貞昌打完疫苗 「完全沒不舒服」

孫大千：蔡英文掩護滅絕藻礁的政策暗藏玄機

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
前立委孫大千在臉書表示，蔡英文總統正在用迂迴洗腦的方式，掩護滅絕藻礁的政策。圖／取自孫大千臉書
前立委孫大千在臉書表示，蔡英文總統正在用迂迴洗腦的方式，掩護滅絕藻礁的政策。圖／取自孫大千臉書

前立委孫大千在臉書表示，蔡英文總統正在用迂迴洗腦的方式，掩護滅絕藻礁的政策。蔡英文不斷地強調未來能源轉型的解方為「展綠、增氣、減煤、非核」，短短的8個字卻暗藏了玄機。

孫大千表示，蔡英文說，增氣是為了減煤。如果要保住大潭藻礁，就沒有辦法「增氣」，當然只好「增煤」，用台灣人民的肺來發電，這是文青式的恐嚇；增氣是為了非核。所以，那些想要保住大潭藻礁的民眾，其實真正的目的是為了重啟核四，這是文青式的抹黑。

孫大千指出，蔡英文始終不敢回答這幾個問題。第一，原本和環保團體說好的聽證會？第二，承諾環保團體真正專業具有公信力的調查報告？第三，說好的「可循環能源系統」？第四，不是才告訴台灣人民，無論是光電或是風電，系統建置上都已經超過預設目標，既然如此，為什麼還要硬蓋第三天然氣接收站？

第五，大潭藻礁一旦受到破壞，其他相連的藻礁生態系能夠倖免於難嗎？第六，蔡英文難道不知道長期和她並肩作戰的環保團體都是反核人士嗎？第七，台灣四面環海，難道就非要在大潭藻礁的範圍興建天然氣接收站嗎？

大潭藻礁 蔡英文 孫大千

延伸閱讀

中華民國童軍110周年 蔡英文稱讚林右昌辦得有聲有色

查疫苗採購影響採買？孫大千：蘇貞昌先交民進黨賣台者

蔡英文曾說保證不缺電 孫大千：王美花戳破謊言

鄭運鵬批藍委踩藻礁遭打臉 孫大千：不懂不要丟人現眼

相關新聞

孫大千：蔡英文掩護滅絕藻礁的政策暗藏玄機

前立委孫大千在臉書表示，蔡英文總統正在用迂迴洗腦的方式，掩護滅絕藻礁的政策。蔡英文不斷地強調未來能源轉型的解方為「展綠、...

花蓮「陽光電城」 虧12年 養蚊子

種電種出蚊子館？前總統陳水扁任內在花蓮東大門夜市旁空地推動「陽光電城」，二○○九年啟用作為太陽光電示範區，但因估算過於樂...

綠委迎戰藻礁公投 柯建銘：人人是種子教官

「珍愛藻礁公投」連署破七十萬份，本月十八日已第二階段送件，可望成案。綠營內部盼正面迎擊、正面論述，要舉辦三、四百場下鄉說...

青年護藻礁 這10所大學最給力

藻礁公投最後募集到超過70萬份連署書，由全台大學生串聯發起的粉紅風暴功不可沒。粉紅風暴發起人、東海大學學生謝瑞恩指出，全...

【重磅快評】展綠增氣減煤非核..小英能源轉型漏講一樣

面對破70萬的藻礁公投連署，蔡政府近來很明顯地改變戰略，將焦點轉移到反核，不與環團正面衝突，也企圖將能量移轉到反核四，來...

黃適卓指居民寧願蓋三接 謝瑞恩：抹黑者不用想選市長

藻礁議題延燒，已投入桃園市長初選的前桃園航空城公司董事長黃適卓，日前發文指有觀音居民對藻礁公投感到憂慮，呼籲外界多聽聽桃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。