孫大千：蔡英文掩護滅絕藻礁的政策暗藏玄機
前立委孫大千在臉書表示，蔡英文總統正在用迂迴洗腦的方式，掩護滅絕藻礁的政策。蔡英文不斷地強調未來能源轉型的解方為「展綠、增氣、減煤、非核」，短短的8個字卻暗藏了玄機。
孫大千表示，蔡英文說，增氣是為了減煤。如果要保住大潭藻礁，就沒有辦法「增氣」，當然只好「增煤」，用台灣人民的肺來發電，這是文青式的恐嚇；增氣是為了非核。所以，那些想要保住大潭藻礁的民眾，其實真正的目的是為了重啟核四，這是文青式的抹黑。
孫大千指出，蔡英文始終不敢回答這幾個問題。第一，原本和環保團體說好的聽證會？第二，承諾環保團體真正專業具有公信力的調查報告？第三，說好的「可循環能源系統」？第四，不是才告訴台灣人民，無論是光電或是風電，系統建置上都已經超過預設目標，既然如此，為什麼還要硬蓋第三天然氣接收站？
第五，大潭藻礁一旦受到破壞，其他相連的藻礁生態系能夠倖免於難嗎？第六，蔡英文難道不知道長期和她並肩作戰的環保團體都是反核人士嗎？第七，台灣四面環海，難道就非要在大潭藻礁的範圍興建天然氣接收站嗎？
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