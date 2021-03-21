防水情惡化 高市超前部署研議啟用抗旱水井

乾旱不雨，高屏溪攔河堰川流量一再探底，為防水情惡化，高雄市22日要開旱災應變會議，研議供水調度，包括南化水庫回送供水、啟用151口抗旱水井等。

高雄市目前供水正常穩定，每天需水量約140萬到145萬噸；豐水期每天可從高溪攔河堰取水約百萬噸，枯水期流量驟降，以今天攔河堰每秒川流量約5.2cms（立方公尺／秒）為例，取水量50餘萬噸，不足供水持續由伏流水等備援水挹注。

高屏溪攔河堰是供應大高雄用水的主力，市府擔心川流量持續下探，水情惡化恐影響供水，市長陳其邁22日要召開今年度的旱災應變會議。

旱災應變會議由各權管單位說明水情現況、抗旱應變方式，包括研議調度南化水庫回送供水、撙節用水等因應，例如停止游泳池、三溫暖或SPA池等用水。

數據顯示，以今年高屏溪川流量對照去年3月中旬流量，目前約5.2cms的川流量是去年同期的1/3，每日取水量足足少約50萬噸。南水局副局長鄒漢貴指出，所幸有備援水，另外，阿公店水庫、澄清湖及鳳山水庫、再生水等挹注，是能維持大高雄供水穩定的主因。

為因應水情變化、落實民生及工業節約用水，還要維持民生用水無虞，市府研議各種開源方式。高市府水利局指出，透過區域供水調度，如南化水庫回送水源給大高雄、啟用151口抗旱水井並擴大抽水量等，以因應民生需求，相關方案都要超前部署。