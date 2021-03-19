南投原鄉灌溉獲挹助 農田水利署將建大型蓄水池

行政院中部聯合服務中心今天指出，為穩定南投縣信義鄉羅娜村灌溉水源，農田水利署今年將新建2座大型蓄水池，並搭配新設8座小型蓄水池與銜接渠道，全盤改善羅娜村灌溉系統。

行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧表示，為解決羅娜村灌溉問題，行政院農業委員會農田水利署有初步規劃，她今天會同農田水利署、原住民族委員會遠赴山區向羅娜、久美部落居民說明新蓄水池規劃進度，同時原民會也將盡力協助修繕社區道路及農路。

蔡培慧指出，信義鄉種植許多高山蔬菜、甜椒、番茄，她接獲灌溉問題陳情後，去年12月曾安排現勘並請農田水利署評估增設蓄水池可行性，今天到場向居民說明今年將新建2座大型蓄水池，加上原有700公噸蓄水池，未來蓄水將達4400公噸，供160多公頃農田需求。

蔡培慧表示，同時也將新設8座小型蓄水池與銜接渠道，更重要的是，為鼓勵田間節水灌溉，也會補助個別農場施作內部灌溉設施，每一農戶每年最高補助新台幣40萬元，羅娜村灌溉系統可望獲得全盤改善。

與會的農田水利署副署長林國華指出，農田水利署雲林管理處辦理信義鄉羅娜村及新鄉村引水灌溉設施改善工程，改善進水口及新設管路接到既有蓄水槽，但仍無法滿足當地灌溉水源穩定需求。

林國華表示，配合政府擴大灌溉服務政策，進一步規劃羅娜村等地整體灌溉系統，包括今年可發包新建2座大型蓄水池，總容量達3700公噸。