因應缺水 台南再生水放流水使用多管齊下

台南水情嚴峻，環保團體今天召開記者會呼籲珍惜水資源，台南市政府表示，市府已採取節水、推動再生水計畫及擴大放流水回收使用等措施，積極因應缺水危機。

台南市政府水利局指出，去年6月迄今，台南降雨量較歷年平均值低很多，目前水情燈號是減量供水的橙燈；台南市現有的安平、安南、仁德、虎尾寮、官田及柳營等6座水資源回收中心及1座即將完工的永康水資源回收中心，將提供非人體接觸生活次級用水，作為緊急消防用水、道路防塵及路面澆灌使用。

水利局統計，台南去年1月至今年2月再生水總取水量逾30萬公噸，每日取水量從990公噸逐漸提升至1400公噸；水資中心因應缺水危機，每日供水量從7800公噸提高至1萬6750公噸。

市府建置的安平再生水廠、永康再生水廠及仁德再生水廠，將提供未來高科技產業用水需求，預定民國113年每天供應6萬3000公噸再生水，其中永康再生水廠預定今年4月中旬第一階段每天供水8000公噸，安平再生水廠預定111年10月第一階段每天供水1萬公噸，仁德再生水廠預定113年11月每天供水8000公噸。

節水方面，停止供水部分包括行政機關及國營事業管轄噴水池、澆灌、沖洗外牆、街道、水溝等非急需或非必要用水，也停止試放消防栓、露天屋頂放流及其他得停供的用水，預定每月節水200公噸。

另外，台南工業用水戶減量供水7%、每月1000度以上非工業用水戶、游泳池、洗車、三溫暖及水療等業者，以減量供水10%為目標，預定每天節水2萬3000公噸。

市府同時要求所屬機關、學校等加強節水，關閉部分水龍頭及小便斗，洗街灑水及行道樹澆灌等全面運用回收水，每月節水1萬公噸。

台南地區設置大型RO淨水設備，預定3月底前完成，以紓解園區產業用水，初期每天供水500公噸，後續視取水狀況再增加組數。