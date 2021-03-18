藻礁公投非藍綠對決 民眾黨：勿失焦

「藻礁議題不該受到政治力干擾，被簡化成藍綠對決！」民眾黨團18日召開記者會指出，藻礁的爭論從原本「能源發展、環境保護」的價值之爭，被兩黨炒作為藍綠對決，呼籲朝野都要以理性、務實的態度來面對藻礁公投，不要讓藻礁議題受政治力干擾，窄化公共議題的討論方向。

不該矮化藻礁議題

「藻礁公投不該被簡化成藍綠對決！」民眾黨幹事長蔡壁如表示，實際在連署擺攤現場與民眾接觸過，就會知道每張連署書的溝通、說服都非常辛苦，不該被刻意抹上藍綠的政黨色彩，這是公民社會展現了自主的力量，希望各界尊重社會運動的自主性，也要相信並珍惜台灣環保運動幾十年的累積和公信力。

蔡壁如提到，政府的能源轉型不可以用情緒勒索，洗腦式地跟老百姓說「中油天然氣第三接收站是唯一方案」，聲稱沒有三接就要增加燃煤、會缺電、必須重啟核四，強迫人民必須二選一，未來5場公投辯論會應與民眾理性溝通。

資訊應公開透明

民眾黨立委賴香伶向行政院及相關部會喊話說，「充分揭露資訊是有效溝通的前提」，呼籲應儘快舉辦座談會、公聽會等，讓環團能充分發言，雙方對照正反說法，讓真理越辯越明，也希望經濟部、中油與台電，公開且透明各種基礎數據資料、預測計算公式，使各種資訊的判斷有依據，讓民眾接收正確的資料及資訊。

民眾黨立委張其祿指出，這次藻礁公投產生的70萬民意，是直接民主最具體的表現，政府應尊重且務實面對，針對公投議題向全民報告、溝通、說服，以資訊透明的方式爭取社會多數支持，而非曲解人民的倡議訴求，此外，如果公投通過，政府應落實公投決議，「行政院若不能落實決議，就應該下台！」

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