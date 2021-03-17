民眾反悔連署藻礁公投？總部：僅約50份

近70萬份藻礁公投連署書明將送中選會，並公布最終的連署書份數。但民進黨立委羅美玲今質詢提到，有民眾反映在了解公投內容後，反悔想撤回連署。對此，藻礁公投總部負責人陳逸樺表示，連署書上都有白紙黑字說明公投理由，如果說對藻礁公投的內容有誤解，其實有點說不過去。

桃園市長鄭文燦昨表示，他認為藻礁公投題目寫得很不好；民進黨立委莊瑞雄也說，為了健全台灣民主制度，公投連署應該要有「後悔機制」，在一定期限內讓民眾有更改決定的機會。

陳逸樺表示，自發起公投以來，確實有遇到少部分人表示當初簽下連署是礙於人情壓力，也有人後來認為支持藻礁公投就是支持國民黨，最後選擇撤簽。

陳逸樺說，民眾只要填寫撤銷連署聲明書，後續都會由律師團處理，並不會拒絕，但僅約40、50份，數量並不多。