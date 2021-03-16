羅智強批鄭文燦跳票 桃市府：三接案通過環評無法阻止

國民黨台北市議員羅智強連兩日在臉書發文，指桃園市長鄭文燦2014年曾承諾將桃園沿海27公里長的藻礁生存海岸線指定為「暫定自然地景」，依照文資法，也應該進入「自然地景」的審查程序。對此，桃園新聞處長詹賀舜重申，市府無法以指定暫定自然地景的方式，阻止中央通過的三接案，不過海岸管理處會持續與海保署評估大潭海岸的保育等級。

羅智強昨天發文指，鄭文燦忘記自己2014年承諾過要將桃園沿海27公里長的藻礁生存海岸線指定為「暫定自然地景」；針對桃市府回應，「自然地景」與「暫定自然地景」不能混為一談，羅今天又發文表示，依照文資法，藻礁海岸線若指定為「暫定自然地景」，也應該進入自然地景的審查程序，「請問鄭文燦，你有做到嗎？」，不要再為了圓謊而說謊了。

詹賀舜對此回應，鄭文燦2014年時是在野，當時是因為亞東石化公司未經申請許可設置了臨時碼頭，造成藻礁海岸受傷，而桃園縣政府沒有海岸專責管理單位，因此才要求縣政府劃設「暫定自然地景」，避免海岸線處於無管理狀態。

詹賀舜說，鄭文燦提出「觀新藻礁要保護，大潭藻礁要調查」的政見，上任後2015年要求農業局委託中央大學進行藻礁調查，但中央大學調查報告並未建議將大潭海岸劃設為自然保留區。

詹賀舜強調，三接案通過中央環差審議，市府依法行政，無法以指定暫定自然地景的方式，阻止中央通過的中油三接案，不過海岸管理處持續與海保署一起評估大潭海岸適當的保育等級。