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總統府：麥寮火力發電廠距離太遠 不是三接備案

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
台塑集團評估在麥寮港南碼頭，興建天然氣接收站。右圖為麥寮六輕廠區。本報資料照片，記者黃仲裕／攝影
台塑集團評估在麥寮港南碼頭，興建天然氣接收站。右圖為麥寮六輕廠區。本報資料照片，記者黃仲裕／攝影

媒體報導，蔡總統曾關心台塑麥寮燃煤火力發電廠轉型為天然氣電廠，希望未來能取代中油在桃園觀塘的第三接收站。總統府今天否認此事，總統府發言人張惇涵表示，基於「距離太遠、工程難度高、無法解決南電北送、時程來不及」四個原因，「麥寮電廠並非三接的替代方案，也不是三接的備案」。

張惇涵說，蔡總統確實於3月2日接見八大工商團體理事長時，向全國工業總會理事長暨台塑企業總裁王文淵關心麥寮電廠能否「以燃氣代替燃煤」，響應政府推動減煤、減空汙的能源轉型政策，但與第三接收站案無關。

張惇涵說，實際上，位於雲林的麥寮電廠距離桃園大潭電廠超過180公里，若轉型為天然氣電廠，雖能有效減少空汙，但仍無法解決南電北送，北部需要接收站的狀況。此外，該案仍需要經過環評審查、地方民意與地方政府支持，依照經濟部估算，光是興建天然氣接收站及電廠，時程就需要6年以上，若要另建180公里管線，工程難度高且時程更難以估算。基於「距離太遠、工程難度高、無法解決南電北送、時程來不及」四個原因，因此，麥寮電廠並非替代原定2022年底開始供氣的第三接收站之合適方案。

張惇涵說，「增氣、減煤、非核、綠能」一直是政府推動能源轉型的重要方向。若台塑企業願意推動麥寮燃煤火力發電廠轉型為天然氣發電廠，不僅可持續維持供電穩定，並可均衡北中南發電佔比，持續落實北電北用、中電中用、南電南用的區域電力均衡政策，更重要的，可以有效減少空汙。政府部門對此樂觀其成，也期盼政府與民間共同推動。

張惇涵 火力發電廠 觀塘 環評

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