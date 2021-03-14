高屏溪川流量創新低 農業灌溉用水「供四停四」

台灣各地乾旱，大高雄民生用水主要取自高屏溪，高屏溪川流量不斷探底，今天下午下降至每秒5.8立方公尺，刷新歷史紀錄。自來水公司七區管理處表示，高屏堰原本單日取水100萬噸，近日僅能取用60萬噸，不足水源由伏流水、深水井補充，阿公店水庫、鳳山水庫與澄清湖水庫全要支應。

高雄市民生加工業用水約145萬噸，高雄市水情燈號2月25日起調整為黃燈，夜間減壓供水之後，民生用水降至118萬噸，另加20萬噸工業用水，每日需水138萬噸。

大高雄民生用水主要取自高屏溪攔河堰，高屏溪川流量去年5月7日最低數字是6.2cms，今年數字更低。南水局指出，往年同期，高屏溪的川流量歷年平均值為20.31cms（立方公尺／秒），今年水情嚴峻，每秒僅剩6.4 cms（下午3點又下降至5.8 cms），數字是22年來同期最低。

南區水資源局表示，阿公店水庫以農業灌溉用水為主，原蓄水950萬噸，近日結餘20萬噸水挹注民生用水。農水署高雄管理處公告，各灌區3月13日起進入第二階段輪灌，美濃獅子頭水圳等地「供四停四」，全面節省農業用水。