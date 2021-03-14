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高屏溪川流量創新低 農業灌溉用水「供四停四」
台灣各地乾旱，大高雄民生用水主要取自高屏溪，高屏溪川流量不斷探底，今天下午下降至每秒5.8立方公尺，刷新歷史紀錄。自來水公司七區管理處表示，高屏堰原本單日取水100萬噸，近日僅能取用60萬噸，不足水源由伏流水、深水井補充，阿公店水庫、鳳山水庫與澄清湖水庫全要支應。
高雄市民生加工業用水約145萬噸，高雄市水情燈號2月25日起調整為黃燈，夜間減壓供水之後，民生用水降至118萬噸，另加20萬噸工業用水，每日需水138萬噸。
大高雄民生用水主要取自高屏溪攔河堰，高屏溪川流量去年5月7日最低數字是6.2cms，今年數字更低。南水局指出，往年同期，高屏溪的川流量歷年平均值為20.31cms（立方公尺／秒），今年水情嚴峻，每秒僅剩6.4 cms（下午3點又下降至5.8 cms），數字是22年來同期最低。
南區水資源局表示，阿公店水庫以農業灌溉用水為主，原蓄水950萬噸，近日結餘20萬噸水挹注民生用水。農水署高雄管理處公告，各灌區3月13日起進入第二階段輪灌，美濃獅子頭水圳等地「供四停四」，全面節省農業用水。
七區管理處指出，大高雄民生每日用水約120萬噸，高屏堰取水僅剩60萬噸，伏流水單日約支應40萬噸。其餘不足部分，東港溪水情比高屏溪佳，每日可抽水30萬噸支援鳳山水庫，其中5萬噸可處理成民生用水，其餘是工業用水；節省農業用水後，阿公店水庫取水也從單日2萬噸提高至5萬噸，另加澄清湖水庫與深水井，目前供水算平衡，不過高屏溪川流量若持續下探，水情愈來愈不樂觀。
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