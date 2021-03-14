推動鳳山水庫蓄升計畫 陳其邁：超前部署供水穩定

供水吃緊，高雄市水情燈號轉為黃燈，市長陳其邁今天表示，雖然高屏溪川流量下降，但從東港溪越域引水及增加再生水出水量，將再推動鳳山水庫蓄升計畫，更能穩定高雄的供水。

久旱不雨，供水吃緊，高雄市自2月25日水情燈號轉為夜間減壓供水的黃燈，面對嚴峻的水情，陳其邁今天上午勘查北屋排水工程時，針對水情因應做上述回應。

他指出，高雄市民生及工業用水，每日約需145萬噸，最近民眾配合節水，供水量約138萬噸。談到高屏溪川流量一再探底，他說，高雄市因為東港溪越域引水到鳳山水庫，而且再生水、伏流水等支援，目前供水情形算穩定，他籲民眾要再配合節約用水，共度枯水期。

有關東港溪越域引水到鳳山水庫，高雄市水利局已向經濟部水利署表達加大鳳山水庫庫容量；一旦可以擴大庫容就能更穩定大高雄供水。

另外就再生水部分，他指出，市府加速興建岡山及橋頭區的再生水廠，希望未來也能提供作為北高雄工業區用水，尤其橋頭科學園區供水。

他說，多管道開源計畫，相對包括新竹、台中、台南科學園區供水都已經陷比較窘迫狀態；高雄供水比較穩定、沒有太大問題，至於未來可能更嚴峻的水情或進入橘色警戒階段，陳其邁說，高雄市已有整體的工程部署。

陳其邁下午並視察鳳山水庫淨水廠，關切供水及水質等問題。

有關鳳山水庫蓄升計畫，台水七區管理處長武經文接受中央社記者電話採訪指出，鳳山水庫庫容量滿水位高層是50公尺，但現階段的庫容只有44.5公尺，盼能加大到46公尺，將有助於蓄洪庫容。