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北市擴大支援水情 日送91萬噸水到外縣市

中央社 / 台北14日電

水情吃緊，台北市長柯文哲昨天指出，北市已開始擴大支援用水，每天輸送91萬噸水到外縣市；台北市副市長黃珊珊今天進一步表示，只要北市水源穩定，一定會支援其他縣市。

柯文哲昨天在臉書上表示，最近全台有4分之1的農田因為缺水休耕，工業用水也受到影響，因此翡翠水庫已開始擴大支援用水，每天輸送91萬噸水到新北、基隆、桃園等縣市，以利石門水庫進行北水南送到新竹、苗栗，希望盡量舒緩艱困水情。

黃珊珊今天上午接受聯訪時進一步指出，水資源是一個全國性的問題，翡翠水庫雖然是台北市掌管，但台北市對於水資源的調度與中央密切配合，本來就有支援其他水庫。

黃珊珊說，翡翠水庫水量充裕，因為北市比較沒有農業灌溉與工業用水需求，只要民生用水夠用就願意擴大支援送水到桃園，讓石門水庫去支援外縣市。

根據翡翠水庫管理局網頁，翡翠水庫目前水位為165.23公尺、蓄水率87.1%，有效蓄水量2億9230萬立方公尺。

翡翠水庫 北市 石門水庫

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