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乾旱不雨 高屏溪攔河堰川流量再創新低

中央社 / 高雄14日電
乾旱不雨，高屏溪的川流量持續下探，每秒流量僅剩約6.4cms，再創新低。圖／高雄市水利局提供
乾旱不雨，高屏溪的川流量持續下探，每秒流量僅剩約6.4cms，再創新低。圖／高雄市水利局提供

乾旱不雨，高屏溪的川流量持續下探，每秒流量僅剩約6.4cms，再創新低；南水局副局長鄒漢貴今天表示，目前大高雄有伏流水及阿公店等水庫支應，水情尚稱穩定。

高雄市每天用水需求約150萬噸，於豐水期，來自於高屏溪攔河堰川流量每天約有百萬噸；不過枯水期流量驟降，目前取水量每天不到70萬噸，不足的供水則仰賴伏流水、澄清湖、鳳山及阿公店水庫等供應。

近來受到旱象的影響，攔河堰川流量驟降，上週還有8到10cms的流量，13日晚上的流量剩6.4cms；相對豐水期每秒流量約100cms，高屏溪的川流水急劇下滑，南水局在供水調度更謹慎。

鄒漢貴指出，因為大高雄地區在高屏溪沿岸開發7處伏流水井，每日最大供水有約70萬噸水量，另外水源調度也有3座水庫支援，尚還能支應每日用水。

鳳山、澄清湖及阿公店水庫的蓄水資料顯示，有效容量還有近一半，阿公店水庫有約700萬噸蓄水量，有效容量逾45%，鳳山水庫也有約355萬噸，有效容量約50%等。

特別的是，阿公店水庫預計6月至9月初為空庫排砂防淤期，目前阿公店水庫水位因應防淤也調度下降中。

高雄市水情燈號2月25日起調整為黃燈，夜間自晚上10時到隔天清晨6時減壓供水。不過，鄒漢貴表示，大高雄的水情還算穩定，但仍呼籲民眾節約用水，盼天降甘霖，早日紓解南部旱象。

水庫 高屏溪 澄清湖

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