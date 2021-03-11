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彰縣水情吃緊 農民鑿井取水未申請最高罰5萬

中央社 / 彰化11日電

水情吃緊，彰化縣有農民請鑿井業者挖井取水灌溉稻田，業者指出，要往下挖到約40公尺深才有水源。彰縣水資處表示，農民要鑿井前需先提出申請，不然可依水利法開罰最高5萬元。

久旱不雨，正值一期稻作插秧期，張姓農民今天指出，去年一整年都沒有颱風，很多農民去年10月開始就有心理準備，可能會遇到缺水問題，因此老早就找業者幫忙鑿井。

張姓農民說，很多農民都會透過販賣農藥或農業資材的店家，聯絡鑿井業者來到實地現勘決定鑿井費用多寡，鑿一口井至少要花新台幣6000元到8000元，業者會依地下水井的位置、地質狀況以及水井深度，決定金額，不過據他了解，很多人在鑿井時都沒有提出申請。

張姓農民表示，天空一直不下雨，土壤幾乎沒有水分，像現在是一期稻作插秧期，要放水進稻田讓水淹過稻秧，但土壤缺乏水分，抽水馬達要多抽一些水進稻田，電費也跟著增加。

陳姓鑿井業者說，很久沒有下雨，地下水位下降，現在要往下挖到約40公尺深的地方才有水源，很多人都找他鑿井，但案子太多實在接不完。

彰化縣政府水利資源處副處長黃俊峰接受媒體聯訪時說，農民要鑿井需事先提出申請，如果沒有申請的話，水資處可以要求鑿井者恢復原狀，如不恢復原狀，依水利法規定，可處1萬到5萬元不等的罰金。

農民 地下水

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