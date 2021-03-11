科學園區缺水荒 籲協助廠商取水

「如果竹科繼續缺水，會讓國際不信任台灣半導體產業，護國神山將無法護國！」台灣面臨旱災，多位立委11日對科學園區用水狀況表達擔憂，藍委李德維質疑，現在缺水、缺電、核電廠又要除役，希望科技部能協助廠商取得穩定能源供給。對此，科技部長吳政忠表示，會以開源、節流雙管齊下，輔導廠商不會缺水。

園區缺水刻不容緩

藍委林奕華質疑，目前已經將限水幅度從7%調升至11%，但寶山水庫的蓄水量剩不到12%，竹科廠商是否能夠承受更大規模的限水？竹科管理局局長王永壯回應，企業最高大概可容忍限水幅度至15%，如果繼續提升至20%，「將會有點辛苦」。林奕華直言，廠商不能等政府拖太久，希望科技部能儘速處理。

「水不夠、電不夠、不蓋核四、老電廠除役，要買綠電又找不到廠商，該怎麼辦？」李德維呼籲，科技部要幫助科技廠商取得穩定綠電供給，並在未來屏東、嘉義的科學園區將相關能源需求事先盤點好。吳政忠表示，國際現在使用綠電是無法避免的趨勢，會請台電協助與廠商介接。

民進黨立委黃國書也質疑，現在各科學園區都面對可能缺水的問題，但接下來又要蓋屏東、嘉義科學園區，政府能否保證不會缺水？吳政忠表示，科學園區環評時，相關指標都會進行評估，目前認為不會有缺水問題。民眾黨立委高虹安則拿出竹科給聯電的節水指引，希望科技部能對各科學園區都制定指引。

政府需協助小廠

「不是所有半導體公司都像台積電，可以自己預備水車還有挖井。」高虹安提醒科技部，如果政府無法緩解國外對於台灣半導體廠商缺水的疑慮，恐導致轉單效應，過去1年扮演「護國神山」的台積電與半導體產業將受到嚴重損失，吳政忠也承諾會儘速在各園區制定節水指引，並輔導廠商度過缺水難關。

針對外界關注的科技部改組，面對立委質詢時吳政忠也初步透露相關規劃。他表示目前科技部的司將會改成處，除此之外不會變化太大，而國科會的好處是可以跨部會協調預算，過去科技部雖然也會協同審查科技預算，但無法球員兼裁判以及干涉其他部，而相關法案預計能在此會期進立院審查。

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