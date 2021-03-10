德基水庫蓄水率剩個位數 石岡壩擴大清淤工程

旱象嚴峻，德基水庫水位不斷下探，目前蓄水率僅剩9.68%，下游負責調節的石岡壩3月進行河道擴大清淤，範圍自500公尺延長到1000公尺，希望梅雨來時，減少砂石進入水壩。

德基水庫提供大台中地區用水，因久旱不雨，水庫水位持續下降，德基水庫水位10日為1337.18公尺，蓄水率為9.68%。大甲溪電廠德基分廠需德基水庫水位高於1350公尺才可發電，2月起德基分廠即停止發電。

位於大甲溪下游石岡壩，主要負責調節水量，每年12月都會進行清淤工程，自長庚橋往上延伸500公尺河段，石岡壩管理中心指出，因應旱象，今年3月擴大辦理清淤工程，以長庚橋為準往上游延伸至1000公尺，希望雨水來時，減少砂石進入水壩，增加儲水量。

自來水公司第四區管理處統計，日前在全天正常供水時，每天需用水155萬噸，夜間減壓供水後，每天用水量來到140至145萬噸，3月3日實施全日減壓供水，每天用水量為138至143萬噸之間，每天供水狀況依照中央調配。

國內水情告急，全台各地水庫蓄水量持續下滑，配合中央區域供水調度，加強抗旱整備及節水宣導。中部水資源局呼籲全民節約用水。