台南整備抗旱水井 黃偉哲：將嚴控地下水位

台南水情不佳，已有廠商申請取用抗旱井水源，台南市長黃偉哲今天前往善化區視察抗旱井整備情形時表示，所有抗旱都不是在地層下陷或土壤液化示區，市府也會嚴格監控地下水位。

黃偉哲表示，去年6月至今台南降雨量較歷史平均值低了許多，市府先前就已超前部署，去年就開始與台糖公司積極整備，無論是井的位置、出水量、水質等都有詳細的掌握。

他說，台南市的抗旱井大部分集中在善化及歸仁地區，位於台糖既有農場範圍內，非屬地層下陷或土壤液化警示區，市府將嚴格監控地下水位，以減少市民的疑慮，也呼籲全體市民共體時艱，請一起節水抗旱。

台南市經濟發展局長陳凱凌表示，除了及早準備抗旱井外，回收水循環再利用也是一個替代方案，汙水經二級處理後即達放流水標準，可用於工業區揚塵維護、公園花木澆灌、沖洗廁所等產業用水，市府並已於10日公告用水標的為農業、工業或其他用途的地下水權，取消其用水範圍及引用水量限制，以增加抗旱多元水源，減少既有水庫供水系統負擔。

市府經濟發展局指出，台南市目前共有19口抗旱水井，目前已有3家廠商申請取水完成，提供為工業或營業等次級用水使用，每日最多可供應3萬公噸，約占全市總用水量3%。