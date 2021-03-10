水情吃緊 中市校園水龍頭加裝節水器用水分流

水情吃緊，台中市政府教育局要求各校落實節水措施，校園進行用水分流，有學校在水龍頭加裝節水器，預備儲、蓄水的設備，使用廢棄水澆灌花木，落實省水。

國內水情告急，全台各地水庫蓄水量持續下滑，配合中央區域供水調度，加強抗旱整備及節水宣導，台中市政府協調工業用水大戶配合減量用水，開放72處新建建築工地地下水資源、6處水資源回收中心供民眾取水洗掃使用。

因應水情嚴峻，教育局去年10月陸續提醒各學校超前部署，落實節水措施、宣導；今年2月請各學校加強抗旱節水，設有廚房供應午餐的學校預備儲、蓄水設備；呼籲各校用水分流，減少自來水使用，澆灌、沖水等非必要用水的地方，應該節省或重複使用廢棄水。

新社高中校長歐靜瑜指出，為落實節水，校內的水龍頭加裝節水器，並以清潔後的水用來澆灌，減少自來水的使用。

神岡區岸裡國小因校內有葫蘆墩圳流經，校長彭道衡表示，校內灑掃用水取用水圳的水，拖地後的水也留下澆花，目前已停止戶外花木的澆灌，只剩下花盆仍有澆水。彭道衡表示，雖用水節量，但防疫工作不能忘，呼籲學童洗手時注意水量，不過仍須勤洗手，兼顧節水與防疫。