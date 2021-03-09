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首次清淤！鯉魚潭水庫淹沒區見底 長青草、舊農路露出
旱象嚴峻，苗栗縣境內最大水庫鯉魚潭水庫蓄水率僅剩不到15%，以往未曾「見底」的淹沒區、早年農路都已乾涸一片，水利署把握水位新低，加速辦理水庫完工以來首次清淤作業。
鯉魚潭水庫為供應台中及苗栗地區用水重要水庫之一，去年無颱風入侵且自6月至今水庫集水區降雨量僅約歷年同期3成，使鯉魚潭水庫首次出現豐水期未滿庫情形。
鯉魚潭水庫管理中心主任鍾清源今天表示，鯉魚潭水庫目前水位263.8公尺，較民國104年大旱時最低水位272公尺還低了約10公尺，創下歷年新低紀錄。
根據水利署水情資訊，鯉魚潭水庫今天蓄水率僅14.94%，有效蓄水量1710萬立方公尺。
居住在鯉魚潭水庫附近的徐姓民眾今天徒步走進「淹沒區」指出，上週末鋒面雖有降雨，但僧多粥少，水庫乾枯程度前所未見，不僅庫底大片區域變成草原，以往不曾露出水面的舊農路、早期便橋、房舍殘磚，都因水位乾涸裸露，重見天日。
鍾清源指出，水情嚴峻，水利署中區水資源局密集召開抗旱會議，滾動檢討各項水源調度與應變措施，並把握低水位期間努力辦理清淤，109年11月起進行鯉魚潭水庫完工以來首次清淤作業，截至昨天為止，累計清淤量已達3.2萬立方公尺，將把握時機加速辦理水庫清淤，以增加水庫蓄水空間。
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