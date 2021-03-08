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德基水庫水位屢創新低 若降至1325公尺將停止供水

中央社 / 台中8日電
台中德基水庫水位再創新低僅有1338公尺，現以每秒11立方米的出水量給石岡壩水庫，大甲溪電廠表示，德基水庫水位若剩餘1325公尺將停止供水。 圖／中市府經發局提供
台中德基水庫水位再創新低僅有1338公尺，現以每秒11立方米的出水量給石岡壩水庫，大甲溪電廠表示，德基水庫水位若剩餘1325公尺將停止供水。 圖／中市府經發局提供

水情持續吃緊，台中德基水庫水位再創新低僅有1338公尺，現以每秒11立方米的出水量給石岡壩水庫，大甲溪電廠表示，德基水庫水位若剩餘1325公尺將停止供水。

經濟部水利署宣布自3月3日起，新竹、苗栗及台中地區全日實施自來水減壓供水。時序進入梅雨季，上週六的鋒面為中部以北帶來降雨，因太久沒下雨，和平山區的河溝、山壁乾燥，雨水都被土壤吸收，週日並未再降雨，德基水庫獲挹注的水量有限。

大甲溪電廠表示，目前德基水庫7日水位1338.38公尺，8日的水位來到1338公尺，德基水庫主要供應大台中地區民生、工業用水，目前每天提供石岡壩水庫每秒11立方米的出水量，後續的出水量將視水情調控，目前水庫的水希望可撐到梅雨來臨，水庫水位若下降至1325公尺將停止供水，以維持生態平衡。

大甲鎮瀾宮7日舉辦睽違58年的祈雨法會，祈求上天普降甘霖，但台中地區今天出太陽、沒下雨，許多民眾質疑祈雨法會的效果。鎮瀾宮在祈雨法會前不斷強調，祈雨為宗教信仰，除安定人心外，主要提醒民眾節約用水。

水庫 梅雨 鎮瀾宮

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