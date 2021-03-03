嘉義擄人勒贖案主嫌遭擊斃 是否提告家屬低調

嘉義市警方昨在高雄破獲擄人勒贖案，李姓主嫌拒捕中彈不治，雄檢今天解剖相驗。李男家屬原質疑開槍員警執法過當，但隨後態度轉趨低調未回應。家屬是否提告，檢方未做回應。

遭擊斃的57歲李姓主嫌遺體昨天送高雄市立殯儀館，高雄地檢署檢察官與法醫下午2時前往解剖相驗，李男家屬多人到場。李男家屬中有人向媒體提出質疑，認為當下李男並沒有對員警開槍動作，卻遭高雄岡山警分局員警直接開19槍擊中右臉頰下顎致死，會跟檢察官討論是否對員警執法過當，就違反用槍時機部分提告。

不過，家屬一行人在下午近5時離去時態度轉趨低調，未對是否提告一事回應，匆匆搭上計程車離去。雄檢襄閱主任檢察官徐弘儒表示，解剖已結束，右臉頰下顎的槍傷確定為致命傷，詳細死因仍待鑑定報告出爐。家屬是否提告，檢方未做回應。

對於員警用槍時機，警政署長陳家欽今天南下嘉義市警局慰勉則表達支持同仁大膽正確用槍立場。因為追緝過程中因歹徒持槍拒捕，若警方第一時間沒開槍壓制，恐造成現場員警及民眾傷亡。

陳家欽也假設若自己當時在現場會立即大膽用槍，他肯定兩名同仁當機立斷予以射擊火力壓制，確保在場所有參與攻堅圍捕同仁人身安全，機智英勇殊堪嘉許。

據警方調查，李男當時至少開1槍，只是擊發時卡彈。高市警局刑事鑑識中心人員事後在車內採證，在副駕駛座地毯上查獲1顆彈底有撞針敲擊痕跡的啞彈，且槍枝還在上膛狀態，彈匣也還有子彈。

以李嫌為首的6名嫌犯1月24日在嘉義市犯下擄人勒贖及強盜案件。從事網路業的柯姓富商當天凌晨3時半步出SPA會館，遭嫌犯持槍強押上車，並帶往嘉義縣朴子監理站對面，恐嚇被害人找人交付新台幣300萬贖金後，在凌晨5時10分被釋放。

高雄市警方會同嘉義縣、市警方，以及刑事警察局偵八隊共同偵辦。昨天上午攻堅圍捕，見犯嫌欲從車內持槍攻擊同仁，岡山警分局2名員警射擊19發壓制，李嫌中彈後送醫不治。