嘉義富商遭擄勒贖案 歹徒押人取贖金畫面曝光

嘉市警方昨天破獲擄人勒贖案件，主嫌李男中彈不治，逮捕4名嫌疑人、1人在逃；歹徒擄人、取贖金畫面今天曝光，強押被害人過程不到3分鐘，歹徒須駕車才搬得走贖金3000萬。

嘉義市警察局長黃建榮今天在市警局召開破案記者會，專案小組並公布擄人勒贖集團強押嘉義富商上車，以及在嘉義區監理所附近取走贓款的畫面。

監視畫面中，被害人柯男1月24日凌晨步出嘉義市中興路一家SPA按摩館，準備駕駛保時捷回家，隨即遭3名歹徒持槍抵住背部，並強押上保時捷，被害人馬上被套頭蒙面、綁手控制，且被搜刮身上現金新台幣20多萬元及價值70萬名錶等財物。

警方表示，當時由主嫌李男駕駛保時捷，被害人則坐在後座，由共犯陳男及吳婦控制，被害人被帶至嘉義縣朴子市國民黨縣黨部附近停車場，李男要求被害人尋找友人迅速籌款3000萬元贖金，指定交付贖金地點位於朴子市的嘉義區監理所附近，在取得贖金後，被害人才獲釋。

警方指出，3000萬元贖金分裝進2只帆布袋，並放置歹徒所指定地點。監視畫面中，由李嫌駕車前往取款，他下車過馬路前往取贖金，但可能是3000萬現金太重，一人無法提取，便又折回開車過去取贓款。

黃建榮指出，專案小組調閱過濾、分析3000多個路口監視器鏡頭，最後確認鎖定以李男為首等6名嫌疑人涉案，並於昨天兵分多路前往高雄緝捕嫌犯歸案。

黃建榮表示，專案小組成員昨天發現主嫌李男駕車欲停放在高雄市鼓山區明誠四路路旁，警方見機不可失上前圍捕，李嫌見狀駕車衝撞欲逃離未果，隨即持槍欲向圍捕警方射擊，警方見狀也立即舉槍反擊，警方未有人受傷，李嫌因警方反擊中彈，經送醫急救後仍宣告不治。

警方昨天逮捕參與犯案的4人到案，另有盧女尚在逃，共起獲涉案制式槍枝2枝、空氣槍2枝、作案車輛3部及現金1700餘萬贓款等大量證物。