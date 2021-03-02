綁架富商遭警擊斃 涉案男曾說要討一筆債

高雄李姓男子涉嘉義擄人勒贖案，今天在高雄遭警方擊斃，據了解，李因涉毒品案，早就被警方列為查緝對象，去年10月他便曾涉嫌毒品案，遇高雄市警鼓山分局聲請搜索票，在他鼓山內惟住處，搜出2把改造手槍和些許安非他命，目前仍由高雄地檢署偵辦。

李姓男子去年獲交保後，便經常往嘉義跑，後來聯繫同在高雄的另3男2女，在今年1月24日上嘉義市，涉嫌綁架柯姓富商，勒贖300萬元，偵辦擄人案的刑事局偵八隊及嘉義警方，獲悉涉案男女都在高雄，今天才南下同步圍捕李等6人，目前仍1人在逃。