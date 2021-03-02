嘉義宮廟董事輕易遭擄走 竟因擊斃男偷裝GPS掌握行蹤

高雄鼓山區明誠路今上午警匪槍戰，1名李姓男嫌遭擊斃，全案起因今年1月間，李等人涉到嘉義市擄走宮廟董事柯姓男子，疑獲3000萬贖金才放人；據指，李涉販毒遭判刑8年半，現上訴中，得知柯經營博弈賺了不少錢，「看他有肉」，竟裝GPS掌握到柯去按摩放鬆，進而擄人犯案。

警方目前除擊斃李姓男子，另逮4人、1人在逃，全案預計依擄人勒贖罪嫌移送。

據追查，柯姓男子身家雄厚，回到嘉義縣海區某公廟擔任董事，經牽線認識57歲李姓男子，兩人常在廟內相聚泡茶，但李有多件毒品前科，也無正當工作，疑手頭不寬裕，竟策畫擄人勒贖，先偷在柯的保時捷名車裝GPS，掌握到1月24日柯去嘉市中興路某SPA會館消費。

柯姓男子凌晨一步出店外，李姓男子等人就在路邊將柯押上車，要求付出贖金，並載往嘉義縣一帶，柯趕緊連絡友人籌錢，付出3000萬才獲釋，有驚無險，全程約2個多小時。

據透露，當時李姓男子一夥嫌犯都蒙面，柯姓男子不清楚對方究竟是誰，也不太敢報案怕遭受報復，不過此事在地方上傳開，柯只好透過友人找上嘉市的警方，2月16日完成報案，供稱當時付贖300萬元。

嘉市警方報請嘉義地檢署指揮並成立專案小組，掌握包括李姓男子在內6名來自高雄的嫌犯，今天收網逮人，不料卻發生槍戰，李中彈送醫後，於今中午近12點不治。