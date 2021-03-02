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嘉義擄人勒贖主嫌高美館擊斃 警方：支持強力執法

中央社 / 高雄2日電
警方追緝在嘉義犯下擄人勒贖的李姓主嫌，2日在高雄市立美術館旁發生槍擊。嘉義市政府警察局長黃建榮（前）受訪表示，李嫌企圖持槍攻擊，經圍捕後中彈不治，支持警方正確大膽用槍，以維繫治安。 中央社
警方追緝在嘉義犯下擄人勒贖的李姓主嫌，2日在高雄市立美術館旁發生槍擊。嘉義市政府警察局長黃建榮（前）受訪表示，李嫌企圖持槍攻擊，經圍捕後中彈不治，支持警方正確大膽用槍，以維繫治安。 中央社

警方追緝在嘉義犯下擄人勒贖的李姓主嫌，並在高雄市立美術館旁發生槍擊。嘉市警察局長黃建榮今天表示，李嫌企圖持槍攻擊，經圍捕中彈不治，支持警方正確大膽用槍，維護治安。

黃建榮表示，以57歲李姓男子為首的6名嫌犯1月24日在嘉義市犯下擄人勒贖及強盜案件。從事網路業的柯姓富商當天凌晨3時半步出SPA會館，遭嫌犯持槍強押上車輛，並帶往嘉義縣朴子監理站對面，恐嚇被害人找人交付新台幣300萬元贖金後，才在凌晨5時10分被釋放。

他表示，被害人報案後，警方聯合嘉義市、嘉義縣警察局及刑事警察局南部打擊犯罪中心，組成專案小組，並報請嘉義市檢方指揮偵辦；經過半個多月的追查，今晨申請拘票及搜索票前往高雄查緝。

黃建榮表示，警方上午在澄清湖發現李嫌蹤跡，並在9時許於明誠四路展開圍捕；但李嫌在車內企圖持裝有13發子彈的手槍對警方開槍，專案小組見情況危急，開19槍壓制，經破窗逮捕嫌犯後，發現他腹部中彈，送往高醫搶救後宣告不治。

黃建榮指出，李嫌有毒品、強盜及槍砲前科，一生都在進出監獄，出獄後也沒什麼經濟來源，由於服刑期間認識被害人的長輩，才鎖定被害人犯案。至於李嫌過程中是否開槍，他說，鑑識小組還在調查中。

黃建榮強調，對挑戰公權力的不法之徒，警方會強勢執法以捍衛治安，全力支持警方正確大膽使用槍械。有關綁票案後續還在偵辦中，目前兩名嫌犯落網、3人在逃，未來待調查完畢後，會適時向社會大眾說明。

槍擊

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