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比爾蓋茲夫婦離婚：世界最大「蓋茲慈善基金會」怎辦？

三接外推8月送審 地公：民進黨政府勿重蹈覆轍干預環評

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
大潭藻礁。本報資料照片
大潭藻礁。本報資料照片

行政院昨公布三接外推方案引發討論，預計8月前送環差審查，地球公民基金會今天發出五點聲明，認為外推方案對減煤時程影響最小，但政府仍應提出更積極的節電計畫，且對於行政院所稱的對藻礁影響輕微，還要透過環差確認釐清，呼籲民進黨政府不該重蹈覆轍、試圖干預環評，避免程序的不正義。

地球公民基金會表示，長期致力減少中南部空汙，支持天然氣做為邁向淨零碳排的過渡期能源，希望三接爭議能找到最小衝擊減煤時程的方案，認為外推方案是目前眾多替代方案中，對減煤時程影響最小的，但仍需再加上極大化節能節電。依據學者及經濟部估計，三接緩建約影響100至137億度電力需要使用燃煤，認為政府應提出更積極的節電計畫，盡可能降低對於減煤時程所受到的影響。

地球公民基金會表示，肯定政府正面回應社會重視藻礁保育，願意提出替代方案。依照政府說明的外推方案，海域部分因為不需浚深航道，可減少對礁體的直接破壞，且取消了工業港填海造地21公頃，縮短防波堤長度，再減輕開發影響；而對於漂砂可能影響藻礁，則透過改變工業港設計和管理來減輕，但認為尚待透過環差確認釐清，未來工程中若有實際影響應有停工機制。

地球公民基金會呼籲，為昭社會公信，政府必須承諾八月底公民投票前，將外推方案送入環評會，進行環評差異分析報告與審議，並在環評審議期間，召開聽證會或類聽證，透過更充分的資訊和可信賴的程序去釐清和決定。同時呼籲民進黨政府應更清楚說明遷址方案不可行的評估基礎，在環差上切莫重蹈覆轍，試圖干預環評，避免程序的不正義，再度陷入無止境的惡性循環。

地球公民基金會說，台灣處於特別艱難的國際處境，強健的經濟力是台灣抵抗中國併吞的基礎，面對全球氣候與減碳挑戰，台灣必須追求碳排放與經濟成長脫鉤的低碳產業模式，不應任由電力、能源需求不斷擴張，應持續追求環境永續的發展模式。

地球公民基金會強調，今年八月的公投，將全力阻止核四復辟，核四無法解決三接爭議，不是能源轉型的選項，呼籲朝野政黨都要拿出負責任的能源政策，切勿利用藻礁議題偷渡核四重啟公投。

藻礁

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