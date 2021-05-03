工業港再推455公尺 經濟部認釋最大誠意

政府最大的誠意？三接工業港決再外推455公尺。經濟部3日宣布三接再外推方案，保留更空曠的海域、並避免觸及有礁岩、礁體破壞的區域，但須延長兩年半的工期，並增加150億的經費，但施工期間若有大型發電機組故障，台灣備轉容量可能轉為黃燈，但環團仍表示，無法接受接受此一方案，籲政府評估其他遷離方案。

工業港再外推455公尺

經濟部部長王美花再次強調增建三接的必要性，指出增氣減煤的訴求下，台灣北部勢必需要三接工程、維持台灣北部供電穩定，而經濟部3日提出工業港再外推方案，工業港部分再往外推，原本潮間帶到工業港距離為742公尺、以簍空陸橋連接，現在再往外推455公尺，保留的空間、海域更加空曠，對岸邊的藻礁影響會更輕微，且外推後就不需浚挖，也就沒有原本的方案中破壞礁體疑慮。

此外，王美花也指出，為把靠近岸邊的影響減少，外推後原本的填地區也不填了，防波堤更略為縮短，且此一外推方案是在原環評通過區域，是對環境更友善的方法，但須延期2年半方可完成，並需增加150億的經費。

行政院稱最大誠意

關於本次的外推方案，農委會主委陳吉仲強調，水深10公尺以下，就不會再有生態系，因此本次的外推方案已經幾乎沒有破壞到G1、G2藻礁，對藻礁的影響趨近於零，且外推方案有所變更的港區部分，不會浚挖、施工，就是潘忠正等所訴求的停工。

行政院發言人羅秉成更強調，本次的爭議是「環保與環保間的權衡」，且政府與環團監守保護環境的價值立場是一致的，整個策略評估已盡力將藻礁保護最大化、供電影響最小化，兩年半的時間與150億的經費是政府能承受的最大代價以及誠意。

環團仍堅持遷離

對於行政院3日提出的原址外推方案，藻礁公投推動聯盟等環團再次強調，外推方案無法解決大潭海象不佳的問題，且在生態敏感區大規模開發，仍有生態破壞疑慮，並呼籲政府及早評估三接遷離大潭的方案（包含但不限於：節能、再生能源、以浮動式接收站縮短其他地點替代方案需要的時程），而不要繼續在大潭打轉。並應將所有評估資訊完整公開，讓社會大眾瞭解。

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