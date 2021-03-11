藻礁引爆公投大戰 藍委：不要「妖魔化」環團挺核四

藻礁連署逼近65萬大關，外界擔心藻礁連署變成8月28日核四商轉公投的動員工具，國民黨立委今天在立法院表示，不應該「妖魔化」環團挺核四，環團只希望三接站不要蓋在觀塘影響藻礁，如果經濟部或中油願意釋出善意、解決問題，就應該立即停工。

立法院經濟委員會今天邀請農委會、經濟部報告礦業用地管理，國民黨立委呂玉玲說，海委會、學者都說觀塘三接站位置有藻礁存在，經濟部卻說水下沒有藻礁，但不是沙很多看不到就代表沒有藻礁，而且環保人士多年前就開始討論觀音及大潭生態問題，她也曾到當地勘查發現藻礁，因此現在爭議的根本不是有無藻礁，而是要重視保育，中油過去施工時曾刮除部分藻礁，興建工程還要施放沉箱，對藻礁傷害將更大。

呂玉玲強調，環團是反對在觀塘興建三接站，否則會破壞藻礁生態，但環團並不是反對興建三接站，「不要妖魔化環團挺核四」，蔡總統也說要溝通，如果願意提出善意的話，中油就應該立刻停工、誠實以對。

經濟部政務次長陳正祺說，中油曾委託專業水下攝影、諮詢國內學術單位及專家，認為當地環境沙很多，因此不太可能長出藻礁；三接站跟藻礁是「環保跟環保的均衡」，中油施工也會多加注意。

民進黨立委賴瑞隆關心跟環團溝通的進度，農委會主委陳吉仲說，雖然海洋保育業務已經移交給海委會，但農委會仍會盡量協助藻礁議題的溝通，這不只是農委會，還包括經濟部、立法委員等其他關心議題的人都有持續和民間溝通，現在每天也透過訊息、電話聯繫。

至於跟珍愛藻礁公投工作小組有無「直接聯繫管道」，陳吉仲說，「我保留回答這問題」，之後是否安排面對面溝通，也要等到連署書送到中選會以後再討論，「不要給團體朋友太大壓力」，畢竟有60多萬份連署，環團一定會送中選會，農委會對此表示尊重， 但大家的理念都是如何保護藻礁，並同意非核家園、反核四重啟。