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再談藻礁公投議題 鄭文燦強調不該互相對立

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
藻礁公投延燒，桃園市長鄭文燦昨天在臉書發出2千字長文，今天受訪時強調，他表示，要找最好的方案，讓藻礁保育得到支持，也能夠讓用電需求得到支持，這最需要理性討論。記者陳夢茹／攝影
藻礁公投延燒，桃園市長鄭文燦昨天在臉書發出2千字長文，今天受訪時強調，他表示，要找最好的方案，讓藻礁保育得到支持，也能夠讓用電需求得到支持，這最需要理性討論。記者陳夢茹／攝影

藻礁公投延燒，桃園市長鄭文燦昨天在臉書發出2千字長文，鄭文燦今天受訪時強調，要找最好的方案，一方面能夠讓藻礁保育得到支持，也能夠讓用電需求得到支持，最需要理性討論。

鄭文燦說，市府一直站在保護藻礁第一線，6年來針對桃園27公里的藻礁海岸線劃設保護區高達87%，包括4大生態亮點，目前復育良好，許厝港溼地、草漯沙丘地質公園，關新藻礁保護區及新屋石滬群，這是生態旅遊及環境教育的亮點。

鄭也點出，2014年馬總統決定核四封存，啟動三接，當時就遇到藻礁跟三接的衝突，北部供電要穩定，中南部希望減煤、減空汙，非核家園走到最後一步，不管是保育藻礁或非核減煤，都是出自於愛護台灣，兩種價值不應該是零和遊戲、不應該是互相對立。「我想我們要尋找一個最好的方案，能夠讓藻礁保育得到支持，也能夠讓用電的需求得到支持」，這個時候最需要理性的討論。

「覺得社會上需要有良好的公共討論、理性討論」，鄭表示，市府站在保育藻礁的優先性的立場來處理這個問題，會繼續地把海岸生態，藻礁保育要做得比以前更好，讓大家看到藻礁是珍貴的自然遺產，珍惜的台灣的自然地景。

藻礁 鄭文燦 保護區

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