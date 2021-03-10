鄭文燦臉書長文談藻礁 6年投入8.4億元保護海岸

藻礁議題引發熱議，桃園市長鄭文燦今晚在臉書發文表示，市府6年來在海岸保護業務投入新台幣8億4224萬元，保護藻礁及海岸生態，同時成立專責單位海岸管理處，讓海岸展現生態魅力。

鄭文燦表示，桃園沿海藻礁南北延伸達27公里，市府採取分段分區的保護對策。2014年7月公告劃設「觀新藻礁生態系野生動物保護區」共315公頃，海岸線4.3公里；2015年1月公告劃設「許厝港國家級重要濕地」共961公傾，海岸線10.5公里。兩個保護區共1276公頃，海岸線達14.8公里，桃園沿海27公里的藻礁生態，已有86.7%的藻礁劃入保護區的範圍。

他說，市府強力取締不合格的污水排放，「桃園市藻礁污染源督查管制計畫」，即所謂貓頭鷹專案，從2015年至今，6年多來共罰款3億2700萬元，稽查1萬2228次，開罰1400件，勒令停工超過95件，移送法辦16件。讓桃園河川污染指標大幅改善，藻礁的生態系也逐漸恢復多樣性與生命力。

鄭文燦指出，桃園市海岸管理處與民間合作，結合沿海社區成立海岸巡護隊17隊共604人、環保潛水隊3隊共133人、環保艦隊2隊共95艘，並陸續在河川口設立水質監測站，預定設置完成11站。

另外，市府也與中央大學及中央氣象局三方合作，設置海象雷達站5站，強化近海環境監控；市府環保局、警察局、環保署、桃園地檢署、海巡署北部分署、警政署保七總隊，成立「查緝環境犯罪聯盟」，有效阻止不法業者排放污染，保護藻礁及海岸生態。

鄭文燦說，市府也投入1500萬元建立「藻礁環境生態教室」，推動環境教育，並且在今年開辦「里海學堂」，編寫藻礁生態教材，目標培訓500位藻礁種子教師深入校園。同時向經濟部爭取1億2000萬元補助海洋大學，在觀音設置藻礁生態館已獲得核定。

鄭文燦表示，桃園市已劃設「許厝港國家級重要濕地」961公頃、「觀新藻礁生態系野生動物保護區」有315公頃、「草漯沙丘地質公園」284公頃、新屋石滬群11座，讓桃園市海岸四大生態亮點成為台灣海岸獨特的風景。

鄭文燦表示，「藻礁保護要以科學的調查為基礎」，他在2015年要求農業局委託中央大學進行藻礁調查，中央大學報告結論並未建議將大潭海岸劃設為自然保留區。

他說，三接是為了大潭電廠新增機組的供氣，是「非核家園」的配套方案，並達成「減煤減空污」目標。隨著核四廠封存，核二、核三廠將在2025年前陸續除役，及中南部火力發電廠要降載，發電缺口如何補足，大潭電廠是空污較少的天然氣發電廠就成為選項，也是藻礁議題衝突根源。

鄭文燦表示，三接計劃從馬政府核定的232公頃開發面積，到蔡政府時期只剩23公頃，蔡政府盡了非常大的努力，盡力降低對藻礁的影響。

鄭文燦指出，環團主張三接改設台北港的替代方案，已遭新北市政府及新北市議會反對，加上經濟部評估三接移至台北港方案，要11年才能完成填海造陸的工程，時程上將來不及2023年大潭電廠的供氣需求。如果要決定這個替代方案，相關困難也無法迴避。

鄭文燦表示，「我們正面臨能源轉型的關鍵時刻」，北部須穩定供電，中南部希望減煤減空污，非核家園的理想已經走到最後一步。他了解保育藻礁與非核減煤都是環保思維，希望台灣人民能理性溝通、務實面對，「如何留給後代子孫永續繁榮的台灣，是我們這一代必須面對的問題」。（編輯：林治平）1100309