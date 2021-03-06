要不要和陳吉仲會面？珍愛藻礁公投連署團體還沒共識

珍愛藻礁公投領銜人潘忠政今天中午針對是否和農委會主委會面發表聲明，晚間再對媒體表示「很抱歉，無法一一接電話，因為資訊紛雜，內部還在整合，待有頭緒時會向大家報告說明」。

雖然只有簡短的說明，但是潘忠政不諱言「真的很紛雜」，大家因此還沒決定是否和陳吉仲主委會面，有一部分原因是基於過去和政府交手的經驗，像連要求開類公聽會都不願意，另外也有人認為會被摸頭，萬一真的被摸頭不就等於辜負了支持連署的民眾，因此確實有人主張公投以後再談。

潘忠政指出，參與推動珍愛藻礁公投連署有好幾個團體，包括荒野保護協會大力幫忙整理連署資料，和在總部、據點提供諮詢，連同其他團體還有律師，當初是台灣公民參與協會理事長何宗勳老師，傳達要和陳吉仲主委會面的消息，現在大家對是否和陳吉仲主委會面有不同的聲音，所以到到今晚都還沒有辦法形成去或不去的共識，更沒和陳吉仲會面的名單，有共識以後會向外界說明。

珍愛藻礁公投昨天單日回收連署1萬8505份，累計54萬6613份，持續創新高。