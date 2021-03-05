國民黨團提設藻礁保護區、拒核食提案 遭綠營表決封殺

國民黨立院黨團今天在立法院院會提出三項增列討論事項，包括請行政院檢討如何落實蔬果產銷調節緊急處理政策；日本福島與周遭地區農產品，在釐清相關疑慮前，不應貿然解禁；要求內政部將觀塘海岸藻礁畫設為海岸保護區，禁止區內任何開發行為等。但在民進黨立院黨團反對下，三項提案均遭封殺未能通過。

藻礁公投連署越來越多人參與，主辦單位稱已衝破50萬人連署。國民黨團在提案中指出，關於藻礁公投，在野黨與環保團體並不反對經濟開發，只要求三接能重新選址，因現有桃園觀新藻礁生態系野生動物保護區不足以維繋整體生態系，先前民間團體援引文化資產保存法申請劃設「大潭藻礁自然地景」，在桃園市政府與農委會、海委會互踢皮球而未有下文，「珍愛桃園藻礁公投」亦遭執政黨處處打壓，為保護珍貴藻礁爭取時效，提案要求：內政部應本於海岸管理法之權責，依據整體海岸管理計畫，將觀塘海岸藻礁畫設為海岸保護區，禁止區內任何開發行為。

另兩項提案包括國人關切的鳳梨被禁爭議問題，國民黨團指出，除了鳳梨被禁，國內蔬果遇上的問題尚有農糧署前陣子聲稱是因「農藥殘留檢驗不合格和天氣因素造成大批銷毀」的高麗菜，目前已經有產地縣市長聯手促銷，甚至很多菜農自力救濟以求度過這季高麗菜崩盤的危機。從年前到年後，農產品產銷失衡的報章媒體報導和應對策略建言已經連載好幾天，產銷失衡年年有；外銷部分，行政院長蘇貞昌雖說雞蛋不能放在同一個籃子，卻偏偏單一國家特定大宗作物貿易金額連續五年穩居龍頭。因此提案要求行政院針對如何落實蔬果產銷調節緊急處理政策，並對發生超支併決算情形，提出檢討。

還有一案，關於日本福島鄰近五縣市食品輸台之限制，國民黨團指出，目前國人對日本輸台食品的源頭把關、邊境查驗結果等資訊不透明狀況無法安心，何況食藥署邊境查驗人力及輻射測設備，目前皆未能有效補足，萊豬進口查驗工作恐已無法負荷，未來根本無法應付龐大的核災區進口食品的查驗工作；在日本準備將事故電廠核廢水海放之際，不知蔡政府對日本是否仍照單全收，或參考韓國模式。因此提案：在相關問題未獲有效解決，國人未能對核災食品放心前，不應貿然解禁，仍應維持現行禁止日本福島鄰近五縣市食品輸台限制，才是真正捍衛國人的健康。