蓋三接真相？政院：防北部缺電 新竹科學園區是重中之重

三接爭議未歇，行政院今表示，興建三接是為了「增氣減煤」，這是環保與環保的抉擇問題，如果可以減少用煤，空汙就會降低，這就是希望三接如期完成的原因。若三接政策終止再選指，至少推遲超過10年，不能排除電力因此吃緊，尤其北部如新竹科學園區都是重中之重，要保護的產業，將可能面臨中電、南電北送產生風險。

藻礁公投二階段連署分數不斷上升，政府部門捍衛三接政策，不過經濟部昨說法被質疑是威脅台中人「藻礁、燃煤二選一」，引發在野黨反彈。行政院政務委員兼發言人羅秉成今主持院會後記者會時說明，台灣民主自由越來越成熟，獲國際人權組織肯定，民眾也越來越有自信，憲法保障人民選舉複決權，是直接民主展現，對人有選舉罷免法，對事有公投法，公投法施行後，有多件公投案，相信這是未來台灣民主生活的日常。

羅秉成說，關於珍愛藻礁公投案，政院多次重申立場，全力保護藻礁，立場與理念和環團、年輕人都一致，不是互為對手，而是可以攜手、握手共同解決問題。精確地說，三接問題不是人民對抗政府，也不是環保對抗經濟，而是環保與環保的抉擇，這是對單一政策的公投案，政府部門應該要秉持公開透明的態度，對外界說明相關資訊，期望更多的對話與討論。

羅秉成表示，一直以來溝通對話都沒有中斷，蔡政府執政後，三接確實開發範圍有在藻礁區域內，為避免影響，才不斷減縮範圍到原訂一成，但這樣的政策與作法民團還是有疑慮，擔心影響藻礁，政院立場希望繼續理性對話、充分溝通。

羅秉成也說，政府希望如期達到2025年非核家園的理想，興建三接是為了「增氣減煤」，這是環保與環保的抉擇問題，如果可以減少用煤，空汙就會降低，這就是希望三接如期完成的原因。若三接政策終止，如經濟部說明，改選其他地方至少推遲超過10年，不能排除電力因此吃緊。

羅秉成表示，台灣需整體調度能源，因應缺電風險，萬一出現缺電危機，北部供電是非常重要的，例如新竹科學園區都是重中之重要，要保護的產業，這種狀況下就有可能要中電、南電北送，但電力併網會有風險，產生電力不足問題。若綠能發展可以加速，風險或許可以降低，目前三接問題就是能源發展與環保處於緊張關係，如何兼顧與平衡是政府要負責的，也要詳盡規劃避免風險產生。