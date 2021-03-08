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決戰8月！4大公投進度與訴求看這裡 圖解公投流程報你知

聯合新聞網 / 綜合報導
今年8月28日為法定公民投票日，屆時可能有4項公投案登場。圖／聯合報系資料照
今年8月28日為法定公民投票日，屆時可能有4項公投案登場。圖／聯合報系資料照

根據「公民投票法」規定，自2021年起，每2年舉行1次公投，投票日則訂於8月的第4個星期六，而今年8月28日正是修法後的首次公投日。目前僅有「重啟核四」公投確定成案，而「反萊豬」、「公投綁大選」、「珍愛藻礁公投」已經通過第二階段連署，一旦這3項公投案通過審查，今年8月28日將有4項公投案登場。

台灣過去已舉辦16次全國性公投，其中，2018年九合一大選多達10項公投案，今年相對很少，目前只有核四商轉公投案成立，公投編號從第17號開始。

● 重啟核四公投

2018年「以核養綠」公投通過，政府仍決定續推非核家園，讓擁核團體發起重啟核四公投。此案已在2019年通過連署完成立案，確定8月28日投票，公投主文為「您是否同意核四啟封商轉發電？」

經濟部曾表示，重啟核四相當困難，保守估計需要7+N年，同時也要考慮核廢料及台灣身處地震帶等問題。然而，擁核能流言終結者創辦人黃士修指出，核四重啟沒經濟部所預估的那麼久，主要是政治干預，否則技術層面的時間只需約2年至3年，黃士修也說道，使用過的核燃料，97%是可利用的能源，未來可以拿出來再處理，呼籲政府別亂貼「不能被處理」標籤。

目前僅有「重啟核四」公投確定成案，圖為領銜人黃士修（左）將「核能減煤」與「重啟核四」兩個公投提案連署書送中選會。聯合報系資料照片／記者林伯東攝影
目前僅有「重啟核四」公投確定成案，圖為領銜人黃士修（左）將「核能減煤」與「重啟核四」兩個公投提案連署書送中選會。聯合報系資料照片／記者林伯東攝影

● 反萊豬進口公投

政府自今年元旦起允許進口含萊克多巴胺的美國豬肉，引發朝野論戰，各個地方政府曾祭出「萊劑零檢出」的自治條例，為人民食安把關，但行政院表示，食安標準要全國一致，要統一規範才能利於遵行，因此函告無效與不予核定相關自治條例。

國民黨團認為，應由全國人民決定是否吃萊豬，去年9月23日由總召林為洲領銜提案反萊豬進口公投，公投主文寫道「你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？」，目前第二階段連署已突破70萬份，成為公投法修法後，最短時間達成最高連署份數紀錄。

國民黨反萊豬公投第二階段連署突破70萬。圖／聯合報系資料照
國民黨反萊豬公投第二階段連署突破70萬。圖／聯合報系資料照

● 公民綁大選公投

由於2018年的九合一大選合併10項公投案，造成許多投票亂象，引發民怨，因此立法院通過公投法修正案，規定每2年才能舉辦一次公投，並錯開選舉年。國民黨主席江啟臣指出，公投綁大選原本就是民進黨的重要主張，但綠營2018年公投大敗後，就挾執政優勢修法，此舉根本是降低公投的投票率，讓公投難以通過，「完全是昨是今非，民進黨為了政治忘了價值」。

因此江啟臣領銜提案公投綁大選的公投案，公投主文寫道「你是否同意公民投票案公告成立後半年內，若該期間內遇有全國性選舉時，在符合公民投票法規定之情形下，公民投票應與該選舉同日舉行？」，目前已連署衝破69萬份。

國民黨立委江啟臣（左二）出席中選會聽證會時表示，公投綁大選原是民進黨的重要主張。聯合報系資料照片／記者潘俊宏攝影
國民黨立委江啟臣（左二）出席中選會聽證會時表示，公投綁大選原是民進黨的重要主張。聯合報系資料照片／記者潘俊宏攝影

● 珍愛藻礁公投

中油公司於2017年計畫在大潭藻礁建蓋第三天然氣接收站（簡稱三接）的工業港，建蓋範圍將覆蓋大潭藻礁約230公頃的藻礁面積，直接衝擊大潭藻礁生態發展；又因突堤效應，也將連帶影響到鄰近的白玉藻礁和觀新藻礁，造成泥沙淤積。

環團認為三接將永久破壞生態，因此由「潘老師」潘忠政發起珍愛藻礁公投，引發外界高度關注，連署一舉突破中選會規定的29萬份法定門檻。環團目標在3月10日前連署能達45萬份，一旦確定成案，將成為台灣史上第一個民間發起且成案的生態保育公投。

「珍愛藻礁公投」若連署達標，將成為台灣史上第一個民間發起成案的生態保育公投。圖／聯合報系資料照片
「珍愛藻礁公投」若連署達標，將成為台灣史上第一個民間發起成案的生態保育公投。圖／聯合報系資料照片

根據公投法第29條規定，只需有效同意票達投票權人總額四分之一，且有效同意票超過不同意票，就算公投通過。

以2018年的公投綁大選為例，據中選會估算，總投票人數約1980萬，代表有效同意票要達到495萬票以上，才算通過。

據公投法第30條規定，一旦公投過關，有關法律、自治條例的複決案，原法律或自治條例在公告之日算至第3日起，就會失效；有關法律、自治條例立法原則的創制案，行政院、直轄市、縣（市）政府應於三個月內研擬相關法律，並送立法院、議會審議，應於下一會期休會前完成審議。

另外，如果是有關重大政策的公投，應由總統或權責機關為實現該公投案內容做出「必要處置」。

政府如果沒有履行公投結果，並沒有罰則，但不論是否履行，民主社會政治人物仍應向民意負責，民意也會在下次選舉反映在選票上。

由於今年8月可能有4項公投會登場，行政院長蘇貞昌表示，公投案如果通過，當然要尊重公投結果。至於有沒有人要負政治責任？蘇貞昌回應，「公投的結果對政治人物的政治衝擊會有」，但過去公投案很多，這次也很多，不是公投案有過、沒過，就追究政治責任。

行政院長蘇貞昌到立法院施政報告。被問到今年的珍愛藻礁、反萊豬公投若通過，他答詢表示，政府對公投結果一定「照准照做」。記者鄭超文／攝影
行政院長蘇貞昌到立法院施政報告。被問到今年的珍愛藻礁、反萊豬公投若通過，他答詢表示，政府對公投結果一定「照准照做」。記者鄭超文／攝影

（一）2021年5月27日發布公民投票公告

（二）2021年5月28日至8月27日辦理公民投票案意見發表會或辯論會

（三）2021年8月8日投票權人名冊編造完成

（四）2021年8月24日前公告投票權人人數

（五）2021年8月28日投票、開票

（六）2021年9月3日前審定公民投票結果

（七）2021年9月3日公告公民投票結果

公投 核四 萊豬 大潭藻礁 國民黨 民進黨

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