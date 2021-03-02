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府院黨打壓藻礁公投？蘇貞昌：兼顧保護藻礁、穩定供電

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
「珍愛藻礁」公投成案連署書募集可望超速達標，挺藻礁公投人士揶揄要感謝府院黨全力打壓。國民黨立委費鴻泰今在立院提起此事，行政院長蘇貞昌回應，府院黨沒有說打壓抹黑這樣的事情，他有講過不要藍綠對抗。記者周志豪／攝影
「珍愛藻礁」公投成案連署書募集可望超速達標，挺藻礁公投人士揶揄要感謝府院黨全力打壓。國民黨立委費鴻泰今在立院提起此事，行政院長蘇貞昌回應，府院黨沒有說打壓抹黑這樣的事情，他有講過不要藍綠對抗。記者周志豪／攝影

「珍愛藻礁」公投成案連署書募集可望超速達標，挺藻礁公投人士揶揄要感謝府院黨全力打壓。國民黨立委費鴻泰今在立院提起此事，行政院長蘇貞昌回應，府院黨沒有說打壓抹黑這樣的事情，他有講過不要藍綠對抗。

但蘇貞昌仍指出，從蔡政府上台以來就盡量保護藻礁，也盡量穩定供電，這是兩個之間的取捨；沒有說要戴給環保人士這樣帽子，也沒有這個意思。

費鴻泰質疑，蔡總統2013年競選時寫下「藻礁永存」爭取支持，現在回頭看來像騙選票。蘇貞昌說，蔡總統這個立場（指支持「藻礁永存」）到今天都沒有變，把原來232公頃裁掉九成就是要盡量讓藻礁永存。

費鴻泰說，蔡總統當初寫下「藻礁永存」4字，是要永遠不要動。蘇貞昌再反嗆，「不是這樣」，現在在做的是在18年前已經完成的地方。

民眾黨立委賴香伶質疑，中油第三天然氣接收站難道沒有可替代興建的地方？經濟部長王美花表示，即使要用浮動接收站，船隻還是要有岸邊可靠岸；且浮動接收站代替的是槽區，但槽區是在既有地區，是18年前就開發的地方。

至於改遷台北港，王美花說，台北港還沒有做過環評，遷移地點所在地現在是大海，還要填區、興建，工程不管陸管、海管困難度都很高，其中陸管要經過台61線道路，下面密密麻麻的都是管線；海管經過也是礁區，困難度也蠻高的。

王美花表示，三接興建會在穩定供電下，做好生態保育會平行進行，但很多資訊，包含三接怎麼做？怎麼去維護既有藻礁區等？經濟部確實有義務讓大家看得更清楚，中油有用很多包含攝影、聲納偵測等科學方法評估，可拿出來讓大家瞭解。

賴香伶要求，在公投投票前，經濟部要參與與環團辯論會。王美花說，經濟部一定會充分把資訊公開，至於公投前要辦幾場說明等什麼會議，按照中選會規定辦理。

藻礁 王美花

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