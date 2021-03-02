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蘇揆願進行藻礁報告 民團籲直接對話

台灣醒報 / 記者臧品安╱台北報導
台灣公民參與協會理事長何宗勳說，藻礁公投連署預計2日晚上突破35萬份安全門檻。(左)公投護台灣聯盟促進會總召蔡丁貴。(photo by臧品安／台灣醒報)
台灣公民參與協會理事長何宗勳說，藻礁公投連署預計2日晚上突破35萬份安全門檻。(左)公投護台灣聯盟促進會總召蔡丁貴。(photo by臧品安／台灣醒報)

「請蔡政府正視藻礁議題，與藻礁環團直接對話！」台灣公民參與協會等民團2日宣布，藻礁公投連署將突破35萬份安全門檻，接下來會繼續朝50萬份邁進；針對行政院長蘇貞昌表示，藻礁資訊會請相關部會向國人進行詳細報告，民團批評，報告就只是貼文、梗圖，呼籲政府應與藻礁環團直接對話。

違背開類聽證承諾

「珍愛藻礁公投」連署引發全民熱潮，2月28日一舉衝破公投法定門檻，台灣公民參與協會理事長何宗勳說，公投連署截至1日已累計31萬3939份，預計2日晚上突破35萬份安全門檻，接下來會繼續朝50萬份邁進，將在3月16日把連署書送交中選會。另外，他也指出經濟部次長曾文生說「完全沒有類聽證這一回事」，痛批曾文生公然說謊。

何宗勳表示，環團在去年6月5日跟蔡總統見面時，台灣水資源保育聯盟主任粘麗玉拿出三接開發案的地圖表示，經濟部的開發與事實不符，蔡總統聽後很驚訝，之後潘忠政要求開聽證會釐清事實，但蔡總統認為應再多溝通，最後雙方折衷舉辦類聽證會，蔡總統也同意此方案，並決定由農委會主辦。

何宗勳說，農委會訂定6月18日開類聽證會，但沒想到會議名稱變成「溝通會議」，開了4個多小時最終無共識，後來在他建議下，成立類聽證會議準備工作小組，分別於6月23日、7月24日、9月14日開3次工作會議，最後訂9月23日開類聽證會，但公文通知又變成溝通會議，因此破局。9月29日再開第4次工作會議後，就沒有下文，環團才會在10月15日開記者會譴責跳票。

護藻礁立場不變

「本土社團維護藻礁的立場從來沒有變過，變的是國民黨與民進黨，他們存在著昨是今非、昨非今是的問題！」外省人台灣獨立促進會會長許登崑也說，公投連署已走到現在的地步，建議民進黨以正面的態度面對藻礁議題，拿出正確數據說服民團，不要走到公投。

台灣陪審團協會秘書長林秉權強調，公投本身最重要的是公民參與精神，但很遺憾公投連署走到最後階段，竟陷入政黨衝突的意識形態，應讓公投回到議題本身，讓正反意見直接交鋒，才是正確的公民參與精神。

針對行政院長蘇貞昌表示，蔡政府在保護藻礁用盡心力，而公投是民意展現，政府非常重視且尊重，藻礁相關資料已請相關部會要跟國人詳細報告，何宗勳回應說，所謂對國人報告就只是貼文，以及發表經濟部的藻礁梗圖，呼籲政府應與藻礁環團直接對話，以及舉辦類聽證會。

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藻礁 公投

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