趙少康批蔡英文：才當5年總統就忘記7000年藻礁

環保團體發起的珍愛藻礁連署公投行動，連署份數已經超過門檻。中廣董事長趙少康上午帶著70分連署書前往荒野保護協會簽署護藻礁連署，他表示，過門檻還是很危險，希望在這一兩天目標能衝到45萬至50萬分，「給到處出草抹黑的1450一個教訓」；他批評，民進黨讓公投不綁大選的用心很惡劣，口口聲聲說民主，做的都是反民主。

趙少康表示，蔡英文過去曾寫下「藻礁永存」，結果才當了5年總統就忘了7000年的藻礁嗎？不管是破壞200多公頃、23公頃，都是破壞，沒有什麼分別，就像喝巴拉松，喝一口會死，喝十口也會死，如果是他，當然一口也不要喝。他說，這是一個公共政治的選擇，到底第三接收站要在台中拉管子還是設在台北港，這都是可以討論的，可是全世界有哪幾個國家天然氣發電比重這麼高的？

趙少康也批評，府院黨一起出來阻擋藻礁公投連署是什麼意思？現在也不過是要讓公投成案，之後開公聽會再來辯論，但現在抹紅是什麼意思？他也看到長老教會退出，雖然要感謝長老教會在第一時間加入連署，但上帝歸上帝，凱撒歸凱撒，上帝創造這麼美麗的藻礁，但不應該讓凱撒（主政者）把他毀了，環保沒有藍綠，只是價值判斷。

趙少康也說，民進黨當初要公投綁大選，現在又要分開，希望冷卻讓公投不過，這個用心是很惡劣的，口口聲聲講民主，做的都是反民主。