整理包／5爭議攻防 一次看懂「粉紅風暴」藻礁公投

「珍愛藻礁公投」連署氣勢高漲，一舉衝破中選會法定門檻，本月1日再收1萬7千多份，累計至今達31萬3千多份連署，距離35萬「安全門檻」只剩3點6萬份，幾乎確定成案。這將是台灣史上第一個由民間發起成案的生態保育類公投，意義不容小覷。

桃園市觀塘中油天然氣第三接收站，環團指嚴重破壞大潭藻礁。 圖／資料照片

位於桃園觀音海岸，是台灣面積最大、純度最高的現生淺海藻礁生態系。

桃園大潭藻礁生態野生動物保護區，位於桃園觀音海岸一帶，桃園藻礁是以無節或殼狀珊瑚藻為主要的造礁生物，經由其體內鈣化作用沉積碳酸鈣所建造之生物礁體。桃園藻礁不僅是全世界少見以殼狀珊瑚藻為主所建構的生物礁，也是台灣目前以殼狀珊瑚藻為主所建構的生物礁中，面積最大且殼狀珊瑚藻純度最高的現生藻礁生態系。

且，大潭藻礁在2014年已依《野生動物保育法》，劃定為是台灣的野生動物保護區及重要棲息環境，禁止改變或破壞原有自然狀態，未經許可禁止進入，民眾進入緩衝區必須提出申請，每日承載量限制200人。

擷自Google map

中油公司於2017年計畫在大潭藻礁建蓋第三天然氣接收站(簡稱三接)的工業港，建蓋範圍將覆蓋大潭藻礁約230公頃的藻礁面積，直接衝擊大潭藻礁生態發展；又因突堤效應，也將連帶影響到鄰近的白玉藻礁和觀新藻礁，造成泥沙淤積。目前中油在大潭藻礁場域興建第三天然氣接收站已通過環評，目前已經進入施工階段。

但環團認為在此處施工將永久破壞生態，進一步發動護礁公投連署，連帶也令前環保署副署長詹順貴請辭。

環保署環評大會通過「中油觀塘第三天然氣接收站環差案」，環保署副署長詹順貴（左）發表辭職聲明。圖為去年5月，詹順貴與立委勘察大潭藻礁情景。本報資料照片

環團指出，去年蔡總統看到三接開發案地圖時後沉思五分鐘，最後說跟她得到的資訊不一樣，環團質疑經濟部、中油隱瞞資訊，有必要釐清疑點。從去年雙方折衝數次溝通未果，主要在以下幾個攻防點意見不同，遂決意發動公投。

(1)三接有無興建必要？

中油：台灣目前已有2座天然氣接收站，分別位於台中和高雄，為有效提升國內天然氣供應的安全度和可靠度，因此打算在北部的桃園大潭蓋第3座，一方面鄰近大潭發電廠，一方面可減少南電北送的成本。中油擬闢建第三天然氣接收站，目的在滿足鄰近的大潭電廠2022年擴建後的天然氣需求。

環團：能源轉型是不是也需犧牲富有歷史、文化意義和台灣獨特性的生態景觀？中油應提供更完善且不破壞環境的方法，興建第三液化天然氣接收站，或許能在能源轉型和生態保育中達致雙贏。

且有學者指出，依照溫室氣體減量及管理法減碳目標推估，2050年將有4成的接收站處於閒置狀態；意即三接的使用年限最多是幾十年。能源轉型不該為了短期的過渡性能源，犧牲7600年才能生成的藻礁。

(2)環評有無達致程序正義？

中油：三接施工計畫經環評審議通過，皆依法取得開發許可，施工過程會針對藻礁採取迴避方案，持續維護生態。

環團：三接環評初審決議是專案小組認定本案對藻礁生態有重大影響，駁回開發，在大多數民間學者退席抗議、兩度流會後，2018年10月8日以7位官員兼任委員為主，勉強湊足10人開會人數門檻，最終以7：2強勢通過，環評大會環評過關，欠缺程序正義。環團形容這是「環評史上最黑暗的一天」。

擷自民眾黨臉書

(3)三接為何不遷台北港？

中油：台北港方案時程無法滿足用氣需求。除了必須取得港務單位同意，填築土方也需10年以上。這項工程經八里地區、鄰近防空飛彈基地，又位於桃機起降航道下，也須取得八里地區居民支持及國防單位同意，終將影響飛航安全。政院也表示，若改採台北港，預計時程將推遲11年，北部可能出現電力缺口。

三接為何不設在台北港，經濟部發圖釋疑。擷自經濟部臉書

環團：三接設於台北港是更好選擇。該處有現成閒置土地可用，建站時程可提前，甚至比觀塘更早到位，建蓋後可為北部天然氣的供應樞紐，經濟效益更高，在中油可行性研究中，台北港建港就比觀塘省下約70億成本。

(4)三接究竟有無避開藻礁區域？

中油：於今年二月公開宣稱，三接已避開藻礁生態敏感區域，僅使用既有填地興建接收站所需儲槽等設施，未新增任何填區。

擷自經濟部臉書

環團：仍未避開，且有新增填區，重點應在異地建站，才能避免不當開發。

「珍愛藻礁公投工作小組」發聲明稿反駁，認三接興建案「有」新增填區，與中油與經濟部宣稱採用避開藻礁方案不符。中油所提三接「迴避藻礁方案」應立即改為「異地建站」，避免不當開發。

擷自民眾黨臉書

(5)異地復育行不行？

中油：提交的分析報告指出，所選場址為藻礁生態區豐富度較低的區域，對生態衝擊不大，並提出異地復地的補救方案。

環團：異地復育行不通，一旦破壞了無法復原。對藻礁而言，包括海岸建設、工業廢水污染或淤砂掩埋，皆會影響生長，也將間接影響到在此棲息的生物，進而對整個生態系造成永久影響。

圖為搶救大潭藻礁行動聯盟到政院舉行「大潭海域發現白海豚新事證訴願記者會」，要求環保署撤回環評、三接停工。記者邱德祥／攝影

連署主文為：您是否同意中油三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？(即北起觀音溪出海口，南至新屋溪出海口之海岸，及由上述海岸最低潮線往外平行延伸五公里之海域)

最終訴求為：要求三接另尋替代方案，並進一步禁止開發觀溏工業區，全力維護當地豐富的生態系。

連署網址看這裡。

若進行順利，可望在今年8月28日「公投日」舉行投票，環團及經濟部將於辯論會「直球對決」，釐清三接對台灣供電影響，及大潭藻礁保育價值。

全台大學生發起「粉紅風暴」力挺藻礁公投，師生參與度相當高。圖／謝瑞恩提供

藻礁公投連署意外讓全台大學校園活絡起來，由大學生自發的「粉紅風暴」力挺藻礁公投，單日就回收近萬份連署，其中收到最多連署書的學校是台大，達1223份；第二名是中興大學946份，第三名東海大學907份，其他各校也幾乎回收上百份連署，粉紅風暴見證了時下學生「不只會盲從」。很多同學不只自己簽，還拿數十份連署書回去給親友幫忙擴散效應，學生甚至到攤位詢問相關資訊，有人還問了半小時以上。