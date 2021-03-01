藻礁公投連署 江啟臣批政府把環保抹黑扭曲成政治對立

「珍愛藻礁」公投連署一舉突破法定門檻，國民黨主席江啟臣今天批評政府連日來將單純的環保問題利用網軍等各種手段抹黑、扭曲操弄成藍綠政治對決，反而讓大眾看破手腳、更踴躍參與連署。

江啟臣今天到台南關廟與鳳梨產區農民座談，了解鳳梨產銷現況問題聽取基層意見；媒體詢問對藻礁公投連署迅速達標的看法。

江啟臣表示，外界原本不看好連署能過關，卻因為政府面對單純的環保問題，公投還未成案就急著扭曲、抹黑甚至政治化利用側翼要營造成藍綠對決議題，反而引發社會大眾關切，大家看不價去，才踴躍站出來，瞬間在1週內達標，這是公投史上的特例；他要對堅持環保發起公投連署的民間團體表達敬意。

江啟臣指出，藻礁公投還在連署階段，政府可以在成案後，提出政策說明辯護也不遲，但政府卻利用各種手段來打壓公民權力意志；希望連署達標後，也能順利成案，8月28日讓人民用選票來決定。